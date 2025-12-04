Language
    ठगी मामले में मैक्सीजोन चिटफंड कंपनी के ठिकानों पर ED का छापा, झारखंड में दर्ज केस के आधार पर कार्रवाई

    By DILIP KUMAREdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:39 PM (IST)

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 521 करोड़ रुपये की ठगी के आरोपी चिटफंड कंपनी मैक्सीजोन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 ठिका ...और पढ़ें

    ED का छापा

    राज्य ब्यूरो, रांची। करीब 521 करोड़ रुपये के ठगी की आरोपित चिटफंड कंपनी मैक्सीजोन के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी की टीम ने गुरुवार की सुबह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। यह छापेमारी दिल्ली, नोएडा व गाजियाबाद इलाके में स्थित ठिकानों पर चल रही है।

    मैक्सीजोन चिटफंड घोटाला केस में जमशेदपुर में तीन प्राथमिकियां दर्ज हैं। इन्हीं प्राथमिकियों के आधार पर ईडी की रांची स्थित जोनल कार्यालय में पीएमएलए के तहत इंफोर्समेंट केस इंफार्मेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज किया गया था। 

    इसी केस के आधार पर ईडी ने 16 सितंबर 2025 को भी ईडी ने इस चिटफंड कंपनी के संचालकों से जुड़े झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व कर्नाटक स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी।

    निवेश का लालच देकर 521 करोड़ की ठगी

    चिटफंड कंपनी मैक्सीजोन के निदेशक चंद्रभूषण सिंह व उनकी पत्नी प्रियंका सिंह हैं। उन पर आरोप है कि उन लोगों ने निवेश पर बेहतर निवेश का लालच देकर लोगों से 521 करोड़ रुपये की ठगी की थी। 

    ठगी की यह राशि 21 बैंकों में जमा की गई थी। ईडी ने जांच में पाया है कि ठगी के रुपयों से चंद्रभूषण ने करोड़ों की चल-अचल संपत्ति अर्जित की है। मैक्सीजोन के निदेशक चंद्रभूषण सिंह अपना नाम बदलकर दीपक सिंह के रूप में नोएडा में रहता था, जिसे वहां की पुलिस ने ठगी मामले में गिरफ्तार किया था। 

    चंद्रभूषण सिंह मूल रूप से बिहार के वैशाली जिले का निवासी है। उसके निर्देशन वाली चिटफंड कंपनी मैक्सीजोन के विरुद्ध जमशेदपुर में तीन केस के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व कर्नाटक में भी प्राथमिकी दर्ज है।