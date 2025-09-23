Ranchi News:जमीन घोटाले पर ईडी का शिकंजा, रांची और दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी

रांची में ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। कांके के चामा मौजा में आदिवासी जमीन की फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री के मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। जमीन माफिया कमलेश कुमार सिंह और कांके रिसोर्ट के मालिक बीके सिंह सहित कई आरोपितों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है।

राज्य ब्यूरो, रांची। जमीन घोटाला मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को टीम ने पीएमएलए 2002 के तहत कमलेश कुमार के 9 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 3 दिल्ली और 6 रांची में हैं। पूरा मामला रांची ज़िले के कांके ब्लॉक की आदिवासी प्रकृति की जमीन घोटाले से संबंधित है, जिसमें पाया गया है कि अभियुक्तों ने अंचल अधिकारियों के साथ मिलकर ज़मीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी की और उसे बेचकर अपराध से धन अर्जित किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिसर में मुख्य रूप से बीके सिंह (कमलेश कुमार के मुख्य सहयोगी) और उनसे जुड़े लोग शामिल हैं। बता दें कि जमीन घोटाले के इस बहुचर्चित मामले में जमीन माफिया कमलेश कुमार सिंह व कांके रिसोर्ट के मालिक बीके सिंह सहित कई आरोपित नामजद आरोपित हैं।