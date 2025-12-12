1000 करोड़ के अवैध कफ सीरप मामले में रांची के तुपुदाना सहित देश में 25 ठिकानों पर ईडी का छापा

राज्य ब्यूरो, रांची/तुपुदाना। 1000 करोड़ रुपये के अवैध कफ सीरप मामले में पीएमएल अधिनियम के तहत जांच कर रही ईडी की टीम ने रांची के तुपुदाना सहित देश के 25 ठिकानों पर शुक्रवार की सुबह से ही छापेमारी कर रही है। यह छापेमारी ईडी के लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय में दर्ज इंफोर्समेंट केस इफार्मेशन रिपोर्ट (ईसीआइआर) के आधार पर चल रही है।

रांची के तुपुदाना के औद्योगिक क्षेत्र स्थित शैली ट्रेडर्स में ईडी की टीम सुबह से ही छापेमारी कर रही है। इसके संचालक भोला प्रसाद हैं, जिनके तुपुदाना स्थित एक फ्लैट में भी ईडी की टीम पहुंची है। भोला प्रसाद उत्तर प्रदेश की बनारस पुलिस में दर्ज प्राथमिकी में आरोपित हैं। वे अवैध कफ सीरप मामले के मुख्य आरोपित शुभम जायसवाल के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं।

उन्होंने भिलाई केमिकल के संचालक जगन्नाथ साहू से तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र स्थित उक्त प्रतिष्ठान को किराए पर लिया था। यहां पिछले दिनों बनारस पुलिस ने भी छापेमारी की थी, लेकिन कफ सीरप की बरामदगी दूसरे ठिकाने से हुई थी। इस प्रकरण में एक दिन पहले तुपुदाना ओपी में औषधि नियंत्रक शैल अंबष्ट के बयान पर भी भोला प्रसाद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दूसरी ओर से भोला प्रसाद ने भी आनलाइन शिकायत कर औषधि विभाग के विरुद्ध 20 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है।

तीन राज्यों में छापेमारी कर रही है ईडी अवैध कफ सिरप मामले में मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी लखनऊ के नेतृत्व में ईडी के अधिकारियों की टीम तीन राज्यों में छापेमारी कर रही है। जिन 25 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, उनमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बनारस, जौनपुर, सहारनपुर, झारखंड के रांची व गुजरात के अहमदाबाद स्थित ठिकाने शामिल हैं।

ये ठिकाने अवैध कफ सीरप मामले के मुख्य आरोपित शुभम जायसवाल, उनके सहयोगी आलोक सिंह, अमित सिंह व अन्य आरोपित, कफ सीरप निर्माता जिन्होंने जालसाजी कर कफ सीरप का अवैध कारोबार किया और आपूूर्ति की, चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल से संबंधित हैं। ईडी ने दो माह के भीतर दर्ज 30 से अधिक प्राथमिकियों के आधार पर ईसीआइआर किया है।