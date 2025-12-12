Cough Syrup Case: कफ सीरप मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, रांची सहित देश के कई शहरों में रेड
ईडी की टीमों ने गैर कानूनी कफ सीरप मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और उनके साथियों आलोक सिंह, अमित सिंह के कई ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी की टीम न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रांची। ईडी की टीमों ने गैर कानूनी कफ सीरप मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और उनके साथियों आलोक सिंह, अमित सिंह के कई ठिकानों पर छापा मारा है।
ईडी की टीम ने लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद, जौनपुर, सहारनपुर और रांची के ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं, लखनऊ में आरोपी आलोक सिंह के ठिकानों पर भी छापा मारा।
ईसीआईआर पिछले दो महीनों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में लखनऊ, वाराणसी, सोनभद्र, सहारनपुर, गाजियाबाद सहित कोडीन आधारित कफ सिरप के अवैध भंडारण, परिवहन, व्यापार और सीमा पार व्यापार के संबंध में दर्ज 30 से अधिक एफआईआर के आधार पर दर्ज की गई थी।
