पूर्व विधायक अंबा के करीबी संजीव के निर्देश पर होती थी बालू की अवैध ढुलाई, ED ने किया खुलासा

राज्य ब्यूरो, रांची। ईडी ने बड़कागांव की पूर्व कांग्रेसी विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज पर रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट में खुलासा किया है कि अंबा के करीबी संजीव कुमार के निर्देश पर बालू की अवैध ढुलाई होती थी।

इसके एवज में कारोबारियों को पांच से छह हजार रुपये प्रति हाईवा भुगतान करना पड़ता था। पूरा अवैध धंधा तत्कालीन विधायक अंबा प्रसाद, उनके पूर्व मंत्री पिता योगेंद्र साव के दबदबे से होता था।

ईडी ने चार्जशीट में बालू का कारोबार करने वाले रौशन दांगी के बयान को भी लगाया है। रौशन दांगी ने ईडी को पूछताछ में बताया था कि वह अपने पिता मनोज दांगी के कारोबार में मदद करता है।

उसी ने बताया था कि संजीव के निर्देश पर बालू की अवैध तरीके से ढुलाई होती थी, जिसके एवज में उक्त भुगतान करना होता था।

ईडी ने रौशन दांगी के मोबाइल की भी जांच की थी। ईडी को रौशन दांगी के मोबाइल से भी कई अहम जानकारियां हाथ लगी है।

बालू के अवैध कारोबार का पूरा नेटवर्क कैसे काम करता था, उक्त चार्जशीट में इसका उल्लेख किया गया है।