    पूर्व विधायक अंबा के करीबी संजीव के निर्देश पर होती थी बालू की अवैध ढुलाई, ED ने किया खुलासा

    By Dilip Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:58 PM (IST)

    ईडी ने अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है जिसमें खुलासा हुआ है कि संजीव कुमार के निर्देश पर अवैध बालू का परिवहन होता था। कारोबारियों को प्रति हाइवा 5-6 हजार रुपये देने पड़ते थे। यह अवैध धंधा अंबा प्रसाद और उनके पिता योगेंद्र साव के दबदबे में चल रहा था। रौशन दांगी के बयान और मोबाइल जांच से कई अहम खुलासे हुए हैं।

    पूर्व विधायक अंबा के करीबी संजीव के निर्देश पर होती थी बालू की अवैध ढुलाई। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। ईडी ने बड़कागांव की पूर्व कांग्रेसी विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज पर रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट में खुलासा किया है कि अंबा के करीबी संजीव कुमार के निर्देश पर बालू की अवैध ढुलाई होती थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके एवज में कारोबारियों को पांच से छह हजार रुपये प्रति हाईवा भुगतान करना पड़ता था। पूरा अवैध धंधा तत्कालीन विधायक अंबा प्रसाद, उनके पूर्व मंत्री पिता योगेंद्र साव के दबदबे से होता था।

    ईडी ने चार्जशीट में बालू का कारोबार करने वाले रौशन दांगी के बयान को भी लगाया है। रौशन दांगी ने ईडी को पूछताछ में बताया था कि वह अपने पिता मनोज दांगी के कारोबार में मदद करता है।

    उसी ने बताया था कि संजीव के निर्देश पर बालू की अवैध तरीके से ढुलाई होती थी, जिसके एवज में उक्त भुगतान करना होता था।

    ईडी ने रौशन दांगी के मोबाइल की भी जांच की थी। ईडी को रौशन दांगी के मोबाइल से भी कई अहम जानकारियां हाथ लगी है।

    बालू के अवैध कारोबार का पूरा नेटवर्क कैसे काम करता था, उक्त चार्जशीट में इसका उल्लेख किया गया है।