    Jharkhand में 38,798 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रशासनिक कार्यों के लिए अब मिलेंगे प्रतिवर्ष आठ हजार रुपये,

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 12:25 AM (IST)

    झारखंड के 38,798 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रशासनिक कार्यों के लिए अब हर साल 8 हजार रुपये मिलेंगे। यह राशि केंद्रों को स्टेशनरी और अन्य जरूरी सामान खरीदने में मदद करेगी, जिससे केंद्रों का कामकाज बेहतर ढंग से चल सकेगा।

    राज्य के 38,798 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रशासनिक मद में प्रतिवर्ष आठ हजार रुपये मिलेंगे।

    राज्य ब्यूरो, रांची। केंद्र संपोषित सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण-2.0 योजना के तहत अब राज्य के 38,798 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रशासनिक मद में प्रतिवर्ष आठ हजार रुपये मिलेेेंगे।

    अभी तक केंद्रों को इस मद में प्रतिवर्ष दो हजार रुपये ही प्राप्त होते थे। अब उपलब्ध होनेवाले आठ हजार रुपये से प्रतिमाह 500 रुपये अर्थात वर्ष में छह हजार रुपये बिजली पर भुगतान होगा।

    केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देश पर राज्य सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले इसपर कैबिनेट की स्वीकृति ली गई थी।

    कुल राशि में 60 प्रतिशत का भुगतान केंद्र सरकार करेगी

    आंगनबाड़ी केंद्रों की राशि बढ़ाए जाने पर खर्च होनेवाली कुल राशि में 60 प्रतिशत का भुगतान केंद्र सरकार करेगी, जबकि 40 प्रतिशत राशि का वहन राज्य सरकार करेगी।

    इस तरह, केंद्र सरकार 13.97 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी, जबकि 9.31 करोड़ रुपये का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इस तरह, अब इन केंद्रों के प्रशासनिक मद में प्रतिवर्ष कुल 23.28 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

    राशि की उपलब्धता की बात करें तो चालू वित्तीय वर्ष के बजट में पर्याप्त राशि का प्रविधान किया गया है। इस योजना के तहत 402.74 करोड़ रुपये का बजट उपबंध है। इनमें 241.64 करोड़ रुपये केंद्रांश तथा 161.10 करोड़ रुपये राज्यांश की राशि है।

