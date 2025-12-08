पलामू में इलाज के बहाने महिला से दुष्कर्म, आरोपी झोलाछाप डॉक्टर गिरफ्तार

संवाद सूत्र, नौडीहा बाजार/छतरपुर (पलामू)। छतरपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ इलाज के बहाने दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है।

पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने लिखित आवेदन में बताया कि वह अपने बच्चे के साथ ससुराल नौडीहाबाजार में रहती है, जबकि उसके पति बाहर काम करते हैं।

बच्चे की तबीयत खराब होने पर वह अक्सर छतरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हुटगुगदाग स्थित झोलाछाप डॉक्टर संजय कुमार के क्लीनिक में इलाज कराने जाती थी।

छतरपुर थाना प्रभारी प्रशांत सिन्हा ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि बीते पांच दिसंबर को बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर पीड़िता संजय कुमार के क्लीनिक गई। आरोप है कि संजय कुमार ने बच्चे को देखकर कहा कि उसे सर्दी है और मशीन से भाप दिलाने के लिए क्लीनिक के बगल स्थित अपने घर में ले जाने को कहा।