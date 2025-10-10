Jharkhand में नौ लाख गरीब परिवारों को दिवाली के पहले तोहफा, धोती-साड़ी-लुंगी के साथ दिशोम गुरु की तस्वीर मिलेगी

राज्य ब्यूरो, रांची। दिवाली के पहले राज्य के नौ लाख गरीब परिवारों को धोती-साड़ी-लुंगी के साथ दिशोम गुरु की तस्वीर भी मिलेगी। चीनी और दाल की आपूर्ति का भी निर्देश दिया गया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री डा. इरफान अंसारी ने शुक्रवार को विभागीय समीक्षा बैठक में उक्त आशय के आदेश दिए। उन्होंने बैठक में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह विभाग जनता की रसोई से सीधे जुड़ा है, इसलिए लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

मंत्री ने कहा- जनता को कष्ट हुआ तो चैन से नहीं बैठूंगा उन्होंने ऐलान किया कि इन सामग्रियों का दिवाली से पहले वितरण हो जाएगा ताकि त्योहारों में गरीबों की थाली में मिठास और घर में सम्मान लौटे। मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर जनता को कष्ट हुआ तो चैन से नहीं बैठूंगा।

उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछले नौ महीनों से चीनी की कमी को दूर करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार को दाल आपूर्ति में देरी के लिए जिम्मेदार बताया। कहा कि राज्य का कोटा कम किया गया और लगातार पत्राचार के बावजूद गंभीरता नहीं दिखाई गई। इसके बावजूद, झारखंड सरकार ने स्वयं दाल खरीद के लिए निविदा जारी की है ताकि लाभुकों को जल्द राहत मिले। मंत्री ने बताया कि अंत्योदय परिवारों को धोती, साड़ी और लुंगी के साथ गुरुजी की तस्वीर दी जाएगी, जो राज्य की परंपरा का प्रतीक है। केंद्र की बेरुखी के बाद भी राज्य सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। बैठक में विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

6,12,489 अपात्र राशन कार्ड हटाकर 7,92,545 नए लाभुक जोड़े गए राज्य में राशन कार्ड की समीक्षा में 6,12,489 अपात्र राशन कार्ड हटाकर 7,92,545 नए पात्र लाभुक जोड़े गए। अक्टूबर में मिशन मोड में आपूर्ति होगी। पांच जिलों में वस्त्र वितरण में देरी को तुरंत दूर करने का आदेश दिया गया है।