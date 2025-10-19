Ranchi News: दीवाली-छठ पर घर छोड़ने से पहले पुलिस को दें सूचना, सुरक्षा में तैनात रहेंगे पुलिस के जवान
दीवाली और छठ जैसे त्योहारों में चोरी की घटनाओं को देखते हुए, रांची पुलिस ने नागरिकों से घर छोड़ने से पहले सूचना देने की अपील की है। पुलिस ने बताया कि खाली घर चोरों के आसान निशाने होते हैं। शहर में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, खासकर सदर, बरियातू जैसे इलाकों में। पुलिस ने सुरक्षा योजना बनाकर गश्त बढ़ाने का फैसला किया है।
जागरण संवाददाता,रांची। दीवाली और छठ जैसे त्योहारों में जब लोग परिवार समेत घर से बाहर जाते हैं, तो यह समय चोरों के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। हर साल इन त्योहारों के दौरान चोरी की घटनाओं में इजाफा देखा जाता है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे बाहर जाने से पहले पुलिस को इसकी सूचना अवश्य दें, ताकि उनके घर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
यदि कोई परिवार त्योहारों के दौरान अपने घर को खाली छोड़कर कहीं बाहर जाता है और इसकी पूर्व सूचना संबंधित थाना को नहीं देता, तो उन घरों में चोरी की आशंका बढ़ जाती है। खाली घर चोरों के लिए आसान निशाना बनते हैं।
इसीलिए पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे थाने को अपने बाहर जाने की तारीख और लौटने की जानकारी दें, जिससे पुलिस द्वारा संबंधित क्षेत्र में निगरानी रखी जा सके। पुलिस विभाग ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे न केवल अपने घरों को सुरक्षित रखें बल्कि पड़ोस में भी किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत दें। इसके अलावा, अपने घर के मुख्य दरवाजे और खिड़कियों को मजबूत ताले लगाकर बंद करें और सीसीटीवी या अलार्म सिस्टम का भी प्रयोग करें।
चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि
शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, औसतन प्रतिदिन पांच से छह चोरी की रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। इसमें घर और बाइक चोरी की घटनाएं शामिल हैं।
पिछले पांच वर्षों में चोरी के मामलों में यह वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह आंकड़े बताते हैं कि भले ही साल 2024 और 2025 में मामलों में कुछ कमी आई हो, फिर भी त्योहारों के समय चोरी की घटनाओं की आशंका अधिक रहती है।
वर्ष 2021 में कुल 1902 चोरी
वर्ष 2022 में 2377 चोरी
वर्ष 2023 में 2550 चोरी
वर्ष 2024 में 1225 चोरी
2025 में मई तक ही 761 मामले दर्ज किए गए हैं।
शहर के ये इलाके हैं सबसे अधिक संवेदनशील
शहर में सदर, बरियातू, लालपुर, सुखदेव नगर, धुर्वा, हटिया, खेलगांव और नामकुम जैसे क्षेत्र चोरों की सबसे अधिक सक्रियता वाले इलाके माने जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की योजना बनाई गई है।
पुलिस का मानना है कि इन इलाकों में चोरी की घटनाओं की संभावना अधिक होती है, खासकर तब जब लोग त्योहार के समय अपने घरों को खाली छोड़कर बाहर जाते हैं।
पुलिस की तैयारी और रणनीति
रांची पुलिस ने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए विशेष सुरक्षा योजना तैयार की है। संवेदनशील इलाकों में गश्ती दलों की संख्या बढ़ाई जा रही है और दिनदहाड़े हो रही घटनाओं पर काबू पाने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। साथ ही, सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी और संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर रखी जाएगी।
