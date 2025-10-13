Language
    धनतेरस पर सबसे ज्यादा इस चीज की हो रही खरीदारी, ऊंची कीमत के बाद भी भारी डिमांड

    By Verendra Rawat Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:10 PM (IST)

    धनतेरस पर बाजारों में रौनक है, हालांकि सोने-चांदी के दाम बढ़े हैं, पर खरीदारी जोरों पर है। लाइटवेट ज्वेलरी की डिमांड ज्यादा है। लोग सिक्के, मूर्तियां और आभूषण खरीद रहे हैं। पुराने सोने पर एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि कीमतें और बढ़ेंगी, इसलिए अभी खरीदना फायदे का सौदा है। ग्राहक लाइटवेट ज्वेलरी को पसंद कर रहे हैं क्योंकि यह बजट में है। सोना-चांदी आज भी भारतीयों के दिल के करीब हैं।

    धनतेरस पर लाइटवेट ज्वेलरी की बढ़ी डिमांड


    जागरण संवाददाता, रांची। धनतेरस जिसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस बार बाजारों में खास रौनक लेकर आया है। भले ही सोने और चांदी की कीमतों में बीते चार वर्षों में जबरदस्त इजाफा हुआ हो, लेकिन ग्राहकों की खरीदारियों पर इसका असर नहीं दिख रहा।

    त्योहारी सीजन खासकर धनतेरस पर लाइटवेट सोने की ज्वेलरी की डिमांड में बंपर उछाल देखा गया है। बाजार में नेकलेस, अंगूठी, मंगलसूत्र, चेन, बाला, पोइला, मंगटीका, झुमका, ईयर रिंग, पायल, सोने-चांदी के सिक्के समेत गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति की अच्छी बिक्री हो रही है।

    सोना-चांदी व्यवसायी समिति के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि चार सालों में सोने की कीमत लगभग ढाई गुना बढ़ चुकी है, जबकि चांदी ने भी दोगुना छलांग लगाई है, फिर भी इस धनतेरस पर लोग जमकर निवेश के उदेश्य से खरीदारी कर रहे हैं।

    इस समय सोने की कीमत 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम लगभग 1,15,000 के आसपास चल रही है, वहीं चांदी 1,78,000 प्रति किलो के करीब है। उन्होंने बताया कि चांदी 2 लाख प्रतिकिलो तक जा सकता है। वहीं सोने की कीमत में अभी कोई कमी की उम्मीद नही है।

    लाइटवेट ट्रेडिशनल ज्वेलरी बनी महिलाओं की पसंद

    इस सीजन महिलाओं की पहली पसंद लाइटवेट ट्रेडिशनल ज्वेलरी बनी हुई है। छोटे आकार की लेकिन आकर्षक डिजाइनों वाली ज्वेलरी की मांग खासकर युवतियों में काफी बढ़ी है। बाजार में हार, झुमके, कड़े और अंगूठियों के लाइटवेट सेट्स खूब पसंद किए जा रहे हैं। इससे ग्राहकों को कम कीमत में भी सोना खरीदने का मौका मिल रहा है।

    कौन-कौन सी वस्तुओं में हो रही खरीदारी

    धनतेरस पर सोने-चांदी की खरीद शुभ मानी जाती है। इस मौके पर लोग मुख्य रूप से सिक्के, बर्फी के आकार की चांदी की ईंटें, छोटी मूर्तियां, झुमके, चूड़ियां, मंगलसूत्र और रिंग्स खरीदते हैं। इसके अलावा पूजा सामग्री, चांदी की थालियां, प्लेट, ग्लास, लोटा, कटोरा और दीपक भी इस बार खूब बिक रहे हैं।

    पुराने सोने पर भी मिल रहा अच्छा रिटर्न

    बाजार में ज्वेलर्स पुराने सोने के बदले में नई ज्वेलरी पर आकर्षक एक्सचेंज आफर दे रहे हैं। इससे ग्राहकों को अपनी पुरानी ज्वेलरी को बेहतर डिजाइनों में बदलने का मौका मिल रहा है। कई दुकानदार पुराने सोने पर 100 प्रतिशत वैल्यू आफर कर रहे हैं, जिससे खरीदारी और भी किफायती बन गई है।

    क्या कहते हैं दुकानदार

    ज्वेलर्स दुकानदारों का मानना है कि मौजूदा समय में कीमतों में गिरावट की कोई संभावना नहीं है। त्योहारी सीजन में जो अभी खरीदारी कर रहे हैं, उन्हें भविष्य में इसका लाभ मिलेगा।

    सोना-चांदी व्यवसायी समिति के अध्यक्ष ने बताया कि भले ही कीमतें ऊंची हैं, लेकिन सोना लंबे समय के लिए सुरक्षित निवेश है। ऐसे में धनतेरस पर सोना खरीदना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। क्योंकि सोने की कीमत में अभी आगे भी उछाल रहेगा, कमी होने की कोई गुंजाईश नही है।

    ग्राहकों में उत्साह

    धनतेरस को लेकर ग्राहकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अपर बाजार में खरीदारी कर रही महिला ग्राहक ने बताया, हर साल हम कुछ न कुछ खरीदते हैं, लेकिन इस बार लाइटवेट ज्वेलरी से बजट में ही अच्छी खरीदारी हो गई। वहीं सुमन कुमारी ने बताया कि उन्होंने पहली बार धनतेरस पर चांदी के सिक्के और एक सोने की अंगूठी खरीदी है।

    धनतेरस पर यह खरीदारी केवल परंपरा नहीं बल्कि एक सोच-समझ कर किया गया निवेश भी बनता जा रहा है। इस बार के त्योहारी सीजन में बाजार की रौनक और लोगों की पसंद दोनों ने दिखा दिया है कि सोना-चांदी आज भी भारतीयों के दिल के सबसे करीब हैं।

    क्या है कीमतेसोने की हार 22 कैरेट - 7 ग्राम - 80 हजार से शुरू

    सोने की अंगूठी 22 कैरेट - एक ग्राम - 12,800 से शुरू
    सोने की मंगलसूत्र 22 कैरेट - 2 ग्राम - 25,600 से शुरू
    सोने की चेन 22 कैरेट - 3 ग्राम - 38,400 से शुरू
    सोने की बाला 22 कैरेट - 9 ग्राम - 1 लाख 15 हजार से शुरू
    सोने की पोइला 22 कैरेट - एक ग्राम - 12,600 से शुरू
    सोने की मंगटीका 22 कैरेट - एक ग्राम - 12,600 से शुरू
    सोने की नथनी 22 कैरेट - एक ग्राम - 12,600 से शुरू
    सोने की झुमका 22 कैरेट - 3.5 ग्राम - 44,000 से शुरू
    सोने की ईयर रिंग 22 कैरेट - 1.5 ग्राम - 19,000 से शुरू
    सोने के सिक्के 22 कैरेट - एक ग्राम - 11800 से शुरू
    चांदी की पायल 30 ग्राम 5400 रुयये
    चांदी के सिक्के 5 ग्राम 950 रुपये
    चांदी की गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति 80 ग्राम 15 हजार से शुरू
    नोट : यह रेट रुपये में लिखी हुई है, इसमें सोने-चांदी की कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण कीमत में बदलाव हो सकता है।

    क्या कहते दुकानदार

    सोना-चांदी खरीदने का यह अच्छा मौका है। कीमत अधिक होने पर लोग लाइटवेट सोने की ओर अधिक खींचे जा रहे है। लाइटवेट सोने को पहनना अच्छा अनुभव भी माना जाता है। अभी सोने-चांदी की कीमत में कोई कमी नही आएगी। साथ ही लोग अभी से लगन की भी खरीदारी कर रहे है। -जितेंद्र कुमार वर्मा, अध्यक्ष, सोना-चांदी व्यवसायी समिति, रांची