Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Dhanteras 2025: धनतेरस पर झारखंड में 2 हजार करोड़ रुपये का कारोबार, सबसे ज्यादा इस चीज की हुई बिक्री 

    By Touhid Rabani Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 09:51 AM (IST)

    झारखंड में धनतेरस 2025 पर लगभग 2 हजार करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। ऑटोमोबाइल, सोना-चांदी और बर्तन की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ रही। सोना-चांदी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छी बिक्री हुई। बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए दुकानों पर भारी भीड़ रही। व्यापारियों में खुशी की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    झारखंड में 2000 करोड़ रुपये का बिजनेस

    जेएनएन, नई दिल्ली/रांची। धनतेरस के अवसर पर रांची सहित पूरे झारखंड व देशभर के बाजारों में उत्साह का माहौल रहा। लोगों ने सोना व चांदी की जमकर खरीदारी की। वाहन, झाड़ू, इलेक्ट्रानिक्स सामान के साथ दीवाली पूजन के लिए लक्ष्मी-गणेश जी की मूर्तियां, पूजन सामग्री, मिट्टी के दीये भी खरीदे। बर्तन, रसोई का सामान व अन्य वस्तुओं की भी खूब बिक्री हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कारोबारी संगठन कंफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने शनिवार को पूरे देश में लगभग एक लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान लगाया है। वहीं झारखंड चेंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा के अनुसार धनतेरस पर रांची में 700 करोड़ व पूरे झारखंड में दो हजार करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

    रांची में सुबह से ही वाहनों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ विभिन्न शोरूम में देखने को मिली। वहीं सोने-चांदी के शोरूम में भी महिलाओं की भीड़ रही। बर्तन बाजार भी गुलजार रहा।

    दिल्ली ब्यूरो के अनुसार, कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और भाजपा सांसद प्रवीन खंडेलवाल तथा कैट के ज्वैलरी चैप्टर आल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (एआइजेजीएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने बताया कि धनतेरस पर सोने-चांदी का कारोबार 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक रहा।

    सोने-चांदी के गहनों, सिक्कों और अन्य वस्तुओं की उल्लेखनीय बिक्री हुई। कुछ लोगों ने सोने-चांदी को निवेश के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प माना, जबकि आम ग्राहकों ने हल्के वजन के गहनों को प्राथमिकता दी। बाजार में जीएसटी कटौती का भी असर दिखा।

    रांची व पूरे राज्य में कारोबार

    सामान रांची (करोड़ रुपये) राज्य (करोड़ रुपये)
    ज्वेलरी 270 715
    आटोमोबाइल 240 685
    होम अप्लायंसेस 75 165
    बर्तन 15 125
    फर्नीचर 10 42
    लैपटॉप व कैमरा 17 70
    रियल स्टेट 40 135
    मोबाइल 15 50
    अन्य 33 113

     