ज्यादा अंक लाकर भी संशोधित परिणाम में हो गया बाहर, सहायक शिक्षक नियुक्ति मामले में कोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में सहायक शिक्षक नियुक्ति (एक से पांच) मामले में संशोधित परिणाम के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेएसएससी से जवाब मांगा है। अदालत ने आयोग से प्रार्थी का प्राप्तांक और बीसी-टू के कट आफ मार्क्स की जानकारी मांगी है। अदालत ने मौखिक कहा कि अगर प्रार्थी मूल परिणाम में अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुआ था तो उसने बीसी-टू श्रेणी से ज्यादा अंक प्राप्त किए होंगे। ऐसे में वह संशोधित परिणाम से कैसे बाहर हो गया। इसको लेकर सुदामा कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। प्रार्थी के अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि प्रारंभिक परिणाम में प्रार्थी का अनारक्षित श्रेणी में चयन हुआ था, जबकि उन्होंने बीसी-टू (आरक्षित) श्रेणी से आवेदन किया था।

उसे सफल घोषित कर काउंसिलिंग भी पूरी की गई और जिला आवंटित कर दिया गया था। बाद में आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संशोधित परिणाम जारी किया, जिसमें प्रार्थी का नाम नहीं था। इस दौरान प्रार्थी को आरक्षण का भी लाभ नहीं दिया गया है। इस पर अदालत ने आयोग को यह स्पष्ट करने को कहा कि मूल परिणाम में अनारक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी को संशोधित परिणाम से किन कारणों से बाहर किया गया।