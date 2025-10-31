Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झारखंड: मोंथा चक्रवात ने मचाई तबाही, फसलों को भारी नुकसान!

    By Kanchan SinghEdited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 12:42 AM (IST)

    झारखंड में 'मोंथा' चक्रवात के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। धान की फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों से नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट मांगी है और राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

     झारखंड में चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का असर गहरा पड़ा है। 

    राज्य ब्यूरो, रांची।  झारखंड में चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का असर गहरा पड़ा है। इससे खेतों में खड़ी धान की फसलें चपेट में आ गईं हैं। प्रभावित जिलों में किसानों की सालभर की मेहनत पर पानी फिर गया है।

    तैयार धान की बालियां गिर गई हैं। खेतों में जलभराव हो गया है और कटाई के लिए रखी फसलें खराब हो रही हैं। मौसम विभाग (आइएमडी) ने 31 अक्टूबर तक 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी वर्षा और वज्रपात की चेतावनी दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धान के अलावा आलू, सब्जियों की फसलें भी प्रभावित हुईं है। प्रारंभिक अनुमानों के मुताबिक, राज्य में कम से कम 20-25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में लगी धान की फसल प्रभावित हुई है। सरकार ने तूफान के असर से निपटने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं।

    आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी 24 जिलों के उपायुक्तों (डीसी) को पत्र भेजकर फसलों की क्षति का आकलन करने और रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। विभागीय मंत्री डा. इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है।

    अधिकारियों को राहत पहुंचाने के सख्त निर्देश हैं। क्षति आकलन के आधार पर मुआवजा घोषित किया जाएगा। रिपोर्ट में फसलों के नुकसान का विस्तृत सर्वे, प्रभावित किसानों की सूची और राहत वितरण की योजना शामिल करने को कहा गया है।