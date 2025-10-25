जेल से बाहर आए अपराधियों पर रखी जा रही नजर, आइजी ने कहा- जमानतदारों का भी करें सत्यापन

राज्य ब्यूरो, रांची। पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को आइजी अभियान डा. माइकल राज एस ने संगठित अपराध से जुड़े सक्रिय अपराधियों पर नियंत्रण के बिंदु पर छह जिलों के एसएसपी-एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक की।

पुलिस मुख्यालय में उनके साथ आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के एसपी ऋषभ कुमार झा भी मौजूद रहे। वहीं वीडियो कांफ्रेंसिंग से रांची व धनबाद के एसएसपी के अलावा रामगढ़, पलामू, हजारीबाग, चतरा के एसपी जुड़े थे।

आइजी अभियान डा. माइकल राज एस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराध पर नियंत्रण के लिए संगठित आपराधिक गिरोहों के सरगना व उनके सदस्यों को चिह्नित करते हुए सख्त कार्रवाई करें।

क्राइम कंट्रोल एक्ट के प्रविधानों के तहत करें कार्रवाई

जमानत पर छूटे संगठित आपराधिक गिरोह के अपराधियों की वर्तमान गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखें व साक्ष्य के अनुसार उनके विरुद्ध क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) के प्रविधानों के तहत कार्रवाई करें।