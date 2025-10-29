Jharkhand News: फेंकी मिलीं कफ सिरप एवं अन्य दवाइयां, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश
झारखंड में कफ सिरप और अन्य दवाइयों के फेंके जाने की खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच टीम को दवाइयों की पहचान करने और उनके स्रोत का पता लगाने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग अब जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राज्य ब्यूरो, रांची। रांची के पंडरा में कफ सिरप एवं कुछ अन्य दवाइयां फेंकी मिली हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को इसकी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने इसकी जांच का आदेश दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किसी भी अस्पताल या मेडिकल दुकान में नकली दवाइयां, एक्सपायर्ड दवाइयां या कोडीनयुक्त कफ सिरप पाई गई, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उनके अनुसार, रांची और आसपास के इलाकों में दवा माफियाओं ने नकली दवाइयों और कफ सिरप को भूमिगत रूप से फेंककर छिपाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने जब इस संदिग्ध गतिविधि को देखा तो तत्काल उन्हें सूचित किया।
उन्होंने उसपर त्वरित कार्रवाई का निर्देश देते हुए संबंधित पदाधिकारियों को मौके पर भेजने और जांच प्रारंभ करने का आदेश दिया। उन्होंने यह पता लगाने को कहा है कि उक्त कफ सिरप किस कंपनी की है तथा उसे किसने फेंका।
उन्होंने इसकी भी जांच का आदेश दिया है कि प्रतिबंधित कफ सिरप कैसे बाजार में पहुंची। उन्होंने मामले में दोषी लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने
राज्य में नकली दवाओं और नशे के रूप में उपयोग हो रही कफ सिरप की बिक्री पर सभी मेडिकल दुकानदारों को चेतावनी देते हुए दुकान सील कर जेल भेजने की चेतावनी दी।
