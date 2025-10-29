Jharkhand News: फेंकी मिलीं कफ सिरप एवं अन्य दवाइयां, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश

राज्य ब्यूरो, रांची। रांची के पंडरा में कफ सिरप एवं कुछ अन्य दवाइयां फेंकी मिली हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को इसकी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने इसकी जांच का आदेश दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किसी भी अस्पताल या मेडिकल दुकान में नकली दवाइयां, एक्सपायर्ड दवाइयां या कोडीनयुक्त कफ सिरप पाई गई, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उनके अनुसार, रांची और आसपास के इलाकों में दवा माफियाओं ने नकली दवाइयों और कफ सिरप को भूमिगत रूप से फेंककर छिपाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने जब इस संदिग्ध गतिविधि को देखा तो तत्काल उन्हें सूचित किया। उन्होंने उसपर त्वरित कार्रवाई का निर्देश देते हुए संबंधित पदाधिकारियों को मौके पर भेजने और जांच प्रारंभ करने का आदेश दिया। उन्होंने यह पता लगाने को कहा है कि उक्त कफ सिरप किस कंपनी की है तथा उसे किसने फेंका।