    राहुल गांधी को दी गई धमकी से मचा बवाल, कांग्रेस नेता मुंजनी बोले- फिर से दोहराई जा रही जहरीली भाषा

    By Ashish Jha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:00 AM (IST)

    भाजपा प्रवक्ता द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सतीश पाल मुंजनी ने इसे लोकतंत्र और संवैधानिक राजनीति पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि यह मानसिकता महात्मा गांधी की हत्या वाली मानसिकता से मिलती है। कांग्रेस ने भाजपा से प्रवक्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है।

    राहुल गांधी को टीवी पर दी गई जान से मारने की धमकी। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, रांची। भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट प्रवक्ता पिंटू महादेव द्वारा केरल के एक निजी चैनल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 'छाती में गोली मारने' जैसी भाषा का प्रयोग की बात पर मीडिया चेयरमैन सतीश पाल मुंजनी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह न सिर्फ लोकतंत्र के विरुद्ध है, बल्कि यह देश की संवैधानिक राजनीति पर सीधा हमला है।

    राजनीति में विचारों का मतभेद स्वीकार्य है, लेकिन किसी जनप्रिय नेता के खिलाफ हिंसा का खुला आह्वान करना फासीवादी सोच का परिचायक है।

    यह वही मानसिकता है जिसने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी, आज वही जहरीली भाषा फिर दोहराई जा रही है। मुंजनी ने कहा कि हम स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहते हैं कि राहुल गांधी को गोली मारने की बात करने वाले दरअसल भारत की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।

    यह बयान सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ नहीं, बल्कि देश के हर उस युवा के खिलाफ है जो बेरोजगारी, महंगाई और नफरत की राजनीति के खिलाफ सवाल उठाता है।

    यदि भाजपा इस बयान से खुद को अलग नहीं करती और उस प्रवक्ता पर तत्काल कार्रवाई नहीं करती, तो यह माना जाएगा कि यह हिंसक सोच पार्टी की आधिकारिक नीति का हिस्सा है।

    कांग्रेस ने मांग की है कि भाजपा के उक्त प्रवक्ता के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाए। इसके अलावा भाजपा नेतृत्व सार्वजनिक माफी मांगे। मीडिया संस्थान भी ऐसे लोगों को मंच देने से बचे जो देश में गृहयुद्ध जैसी भाषा बोलते हैं।

    सतीश ने कहा कि राहुल गांधी की आवाज न गोली से दबेगी, न धमकी से, बल्कि और बुलंद होगी।