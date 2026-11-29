राज्य ब्यूरो, रांची। कांग्रेस ने परिसीमन विधेयक का विरोध करने के लिए आईएनडीआईए गठबंधन के सभी सहयोगी दलों से एकजुट होने की अपील की है।

कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य एवं एआईसीसी (झारखंड) के प्रभारी के. राजू ने पत्र लिखकर आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं से कहा है कि भाजपा सोमवार को संसद में यह विधेयक पेश करने जा रही है, और झारखंड पर इसके गंभीर प्रभावों को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस सामूहिक प्रयास में शामिल होना आवश्यक है।

कांग्रेस ने कहा कि झामुमो के लिए इस विधेयक का विरोध करना केवल गठबंधन की एकजुटता का विषय नहीं है, बल्कि यह आदिवासी राजनीतिक सशक्तिकरण की रक्षा का अस्तित्व का प्रश्न है। प्रस्तावित कानून में राज्य में विधानसभा और संसदीय सीटों में 50% की वृद्धि की परिकल्पना की गई है, लेकिन आरक्षित आदिवासी सीटों को आनुपातिक रूप से 50% बढ़ाने के लिए किसी भी संवैधानिक संशोधन का स्पष्ट रूप से अभाव है।

कांग्रेस का तर्क है कि झारखंड के शासन में आदिवासी प्रतिनिधित्व की वर्तमान हिस्सेदारी को बनाए रखने के लिए मौजूदा 28 आरक्षित सीटों को बढ़ाकर 42 किया जाना आवश्यक है। हालांकि, इस विधेयक के ढांचे के तहत निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, जिससे आदिवासी सीटें केवल 34 तक ही सीमित रह जाएंगी। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि इससे उन आदिवासी समुदायों की राजनीतिक आवाज और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर किया जाएगा, जो झारखंड की आधारशिला हैं।

कांग्रेस ने उम्मीद जताई कि झामुमो सत्ता को केंद्रीकृत करने और भारत के चुनावी परिदृश्य को एकतरफा रूप से बदलने के लिए लाए गए इस विधेयक का समर्थन करके आदिवासी समुदाय के कड़े संघर्ष से हासिल किए गए हितों से कभी समझौता नहीं करेगा।

इसके अतिरिक्त, कांग्रेस ने इस विधेयक के तहत प्रस्तावित संस्थागत तंत्र पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। पार्टी का मानना है कि परिसीमन आयोग—जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा चयनित सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और राज्य स्तर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शामिल होंगे, को देश भर में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने के व्यापक अधिकार दिए जाएंगे।

ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संचालन को लेकर पहले ही चिंताएं देखे जाने के बाद, देश सत्तारूढ़ दल के पक्षपातपूर्ण लाभ के लिए भारत के चुनावी मानचित्र को फिर से खींचने की ऐसी अनियंत्रित शक्ति देने का जोखिम नहीं उठा सकता।