नीलू रंजन, नई दिल्ली। लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में 50 फीसद बढ़ोतरी के साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी।

फिलहाल 543 सीट वाले लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें यानी कुल 131 सीटें आरक्षित हैं। परिसीमन के बाद इनकी सीटों की संख्या 50 फीसद बढ़कर 197 हो जाएगी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों में एक तिहाई संबंधित वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। परिसीमन (दूसरा) विधेयक 2026 में अलग से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों में 50 फीसद की बढ़ोतरी का उल्लेख नहीं है।

परिसीमन विधेयक पर बोले खरगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे मुद्दा बनाते हुए परिसीमन विधेयक को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ बताया है। लेकिन सच्चाई यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण का प्रविधान संविधान के अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 334 में स्पष्ट है।

इसके अनुसार जनसंख्या के अनुपात में उन्हें आरक्षण दिया जाएगा।। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में इसी अनुपात में उनके लिए आरक्षण का प्रविधान किया गया है। सीटों में 50 फीसद बढ़ोतरी की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 334 के अनुसार उनकी सीटें में भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी।