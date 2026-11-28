डिजिटल डेस्क, लंदन। ब्रिटिश सरकार के पेंशन और कल्याणकारी भुगतान विभाग ने आज शनिवार, 28 नवंबर को बताया कि एक साइबर हमले के कारण उन्हें अपनी सेवाएं ऑफलाइन करनी पड़ीं।

'डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन' (DWP) के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा कि विशेषज्ञ उनके सिस्टम पर हुए साइबर हमले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ऑनलाइन सेवाओं को बहाल करने की कोशिशों के बीच, लोगों को मिलने वाले लाभ और पेंशन का भुगतान सामान्य रूप से जारी रहेगा।

बढ़ रहे साइबर हमले हाल के वर्षों में, ब्रिटिश लाइब्रेरी, ब्लड-टेस्टिंग सेवा, ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन, मार्क्स एंड स्पेंसर (MKS.L) और जगुआर लैंड रोवर जैसी कई कंपनियों और सार्वजनिक संस्थानों को लगातार और गंभीर साइबर हमलों का सामना करना पड़ा है।

इस बड़े साइबर हमले के कारण DWP को अपनी कुछ ऑनलाइन सेवाएं बंद करनी पड़ीं। शनिवार शाम 5 बजे (1700 GMT) तक ये सेवाएं ऑफलाइन ही थीं। DWP ने अपने बयान में कहा, 'हम नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर और गवर्नमेंट साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ मिलकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में अनधिकृत तरीके से घुसने की कोशिश क्यों की गई।'