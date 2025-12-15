Language
    Jharkhand Politics: कांग्रेस की अंदरुनी कलह पर विराम देने की कोशिश, विधायकों को वेणुगोपाल ने दी एकजुटता के साथ जनता का काम करने का संदेश

    By Ashish Jha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:37 PM (IST)

    कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नई दिल्ली में झारखंड के विधायकों से मुलाकात की और एकजुट होकर काम करने की हिदायत दी। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक् ...और पढ़ें

    एक-एक कर विधायकों से मिल वेणुगोपाल ने विधायकों को एकजुट होकर जनता का काम करने का संदेश दिया।

    राज्य ब्यूरो, रांची। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के साथ बैठक के बाद रांची स्थित कांग्रेस भवन में नेताओं के बीच आपसी विवाद का आडियो-वीडियो लीक होने के बाद पार्टी में मचे घमासान का साेमवार को निदान हो गया।

    नई दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक-एक कर विधायकों से बात की और फिर सभी को एकजुटता के साथ काम करने की हिदायत दी। वेणुगोपाल ने झारखंड कांग्रेस के विधायकों एवं मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में पहुंचे तमाम लोगों को वोट चोर, गद्दी छोड़ रैली की सफलता के लिए बधाई दी।

    कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को बधाई दी।  बैठक में तमाम विधायकों ने पूरी एकजुटता के साथ यह बताया कि हम महागठबंधन के साथ है और किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है।

    संगठन महामंत्री ने जनता की समस्याओं को लेकर मुखर रहने की बात विधायकों एवं मंत्रियों को कही। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने राज्य में चल रहे संगठन सृजन अभियान को लेकर संगठन प्रभारी को तमाम बातों से अवगत कराया।

    उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों में हम बीएलए बनाने की शुरुआत कर चुके हैं और कई जिले में बीएलए का पूर्ण रूप से बना लिया गया। साथ ही ग्राम पंचायत कमेटी, वार्ड कमेटी का गठन भी जोरों से चल रहा है।

    बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस के स्थायी आमंत्रित सदस्य और झारखंड प्रभारी के.राजू, सहप्रभारी डा. सिरिवेल्ला प्रसाद, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, उपनेता राजेश कच्छप, मंत्री राधा कृष्ण किशोर, डा. इरफान अंसारी, दीपिका पांडेय सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक डा. रामेश्वर उरांव, कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह, रामचंद्र सिंह, सोना राम सिंकू, भूषण बाड़ा, ममता देवी, सुरेश बैठा, नमन विक्सल कोंगाड़ी आदि उपस्थित थे।

    प्रमुख नेताओं को समझाया

    पार्टी के अंदरूनी झगड़े को लेकर तकरार पर केसी वेणुगोपाल ने प्रमुख नेताओं को समझाया। विधायकों से एक-एक कर बात होने के कारण अब इस मामले का पटाक्षेप होने की संभावना है। आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा।