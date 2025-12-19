बिहार के CM नीतीश कुमार के खिलाफ रांची में शिकायत, नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान खींचा था हिजाब

संवाद सूत्र, इटकी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान महिला डॉक्टर के हिजाब को हटाने की कोशिश का मामला अब कानूनी मोड़ लेता दिख रहा है।

झारखंड की राजधानी रांची के इटकी निवासी सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता मो. मुरतेजा आलम के अगुवाई में एक प्रतिनिध मण्डल ने इस संबंध में इटकी थाने में मुख्यमंत्री के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन दिया है।

शिकायतकर्ता मुरतेजा आलम के अनुसार, हाल ही में बिहार में आयोजित एक सरकारी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच पर मौजूद एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के हिजाब के साथ सार्वजनिक रूप से हस्तक्षेप किया।

आरोप है कि मुख्यमंत्री ने कैमरों और भारी जनसमूह के सामने महिला के हिजाब को छूने और उसे हटाने का प्रयास किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर वायरल हो चुका है। आवेदन में मुख्यमंत्री के इस कृत्य को असंवैधानिक और अपमानजनक बताते हुए इसे धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन बताया साथ ही कहा है हिजाब मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक आस्था और निजता का अभिन्न अंग है।