माओवादी अभियान में शामिल जवान की सांप काटने से मौत, पश्चिम सिंहभूम में थी पोस्टिंग

राज्य ब्यूरो, रांची। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा में माओवादियों के विरुद्ध अभियान में शामिल एक कोबरा बटालियन के जवान को मंगलवार की देर रात सांप ने डस लिया। इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गयी। यह घटना पश्चिम सिंहभूम जिले के छोटानागरा थाना क्षेत्र के नूरथा जंगली क्षेत्र में रात करीब सवा बारह बजे की है।

मृत जवान 209 कोबरा बटालियन का संदीप कुमार है। वे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के निवासी थे।

