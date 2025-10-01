Language
    माओवादी अभियान में शामिल जवान की सांप काटने से मौत, पश्चिम सिंहभूम में थी पोस्टिंग

    By Dilip Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:26 AM (IST)

    पश्चिम सिंहभूम के सारंडा में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में लगे कोबरा बटालियन के एक जवान को सांप ने काट लिया जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक जवान संदीप कुमार 209 कोबरा बटालियन के थे और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले थे। यह घटना छोटानागरा थाना क्षेत्र के नूरथा जंगली इलाके में हुई।

    राज्य ब्यूरो, रांची। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा में माओवादियों के विरुद्ध अभियान में शामिल एक कोबरा बटालियन के जवान को मंगलवार की देर रात सांप ने डस लिया। इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गयी। यह घटना पश्चिम सिंहभूम जिले के छोटानागरा थाना क्षेत्र के नूरथा जंगली क्षेत्र में रात करीब सवा बारह बजे की है।

    मृत जवान 209 कोबरा बटालियन का संदीप कुमार है। वे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के निवासी थे।

