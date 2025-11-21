Language
    Jharkhand News: कोयला कारोबारियों के ठिकाने से दो करोड़ नकदी बरामद, 1000 करोड़ रुपये से अधिक का है कोयला घोटाला

    By Dilip Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:11 PM (IST)

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1000 करोड़ रुपये से अधिक के कोयला घोटाले में धनबाद और दुमका के 18 ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी एलबी सिंह, अनिल गोयल, संजय खेमका और अमर मंडल से जुड़े ठिकानों पर हुई। ईडी ने दो करोड़ रुपये नकद, दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं। यह कार्रवाई अवैध कोयला खनन और परिवहन से संबंधित है, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ है।

    धनबाद में कोयला कारोबारी एलबी सिंह के आवास सहित कई लोगों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की।

    राज्य ब्यूरो, रांची । 1000 करोड़ रुपये से अधिक के कोयला घोटाले में ईडी ने शुक्रवार को धनबाद व दुमका के 18 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह छापेमारी धनबाद के कोयला कारोबारी एलबी सिंह, अनिल गोयल, संजय खेमका, दुमका के कारोबारी अमर मंडल व उनके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर हुई है।

    इस छापेमारी में विभिन्न ठिकानों से ईडी को दो करोड़ रुपये नकदी के अलावा भारी मात्रा में दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य आदि मिले हैं, जिसकी ईडी समीक्षा व छानबीन करेगी। छापेमारी में लाखों के जेवरात की भी बरामदगी हुई है, जिसके बारे में ईडी जानकारी जुटा रही है।

    ईडी की रांची स्थित जोनल कार्यालय ने धनबाद के कोयला कारोबारियों के विरुद्ध दर्ज मामलों में इंफोर्समेंट केस इंफार्मेशन रिपोर्ट (ईसीआइआर) दर्ज कर जांच कर रही है। ये मामले अवैध कोयला खनन, कोयले का अवैध परिवहन व कोयले का अवैध तरीके से भंडारण से संबंधित है।

    इससे सरकार को करीब 1000 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व का नुकसान पहुंचा है। कोयला मंत्रालय व केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के संज्ञान में मामला आने के बाद पूर्व में आयकर विभाग की भी छापेमारी हो चुकी है।

    पिछले करीब चार वर्षों के भीतर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) हुए टेंडर आदि में गड़बड़ी की आशंका मामले की भी जांच चल रही है। इसमें कोयला कारोबारियों से बीसीसीएल के अधिकारियों की मिलीभगत का भी शक है। हालांकि, छापेमारी में बरामद दस्तावेजों आदि की छानबीन के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।


    आयकर छापे के बाद सीबीआइ में दर्ज केस के आधार पर ईडी कर रही मनी लांड्रिंग के तहत कार्रवाई

    अब तक की मिली जानकारी के अनुसार धनबाद के कोयला कारोबारी एलबी सिंह के ठिकानों पर सबसे पहले आयकर विभाग की छापेमारी हुई थी। इस छापेमारी में भी करोड़ों रुपये नकदी की बरामदगी हुई थी। इस बरामदगी के दौरान एजेंसी ने पाया था कि बीसीसीएल में टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, जिसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत है।

    आयकर विभाग ने धनबाद के कोयला कारोबारी अनिल गोयल व दीपक पोद्दार व उनके समूह को भी खंगाला था। उनके कोक प्लांट से करोड़ों रुपये के कोयले के ओवर स्टाक मिले थे।

    इस इनपुट के आने के बाद सीबीआइ ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था और छानबीन की थी। आयकर विभाग व सीबीआइ में दर्ज केस के आधार पर ही ईडी ने पीएमएल अधिनियम में ईसीआइआर किया और उसी केस में शुक्रवार को यह छापेमारी हुई है।


    यहां-यहां हुई छापेमारी

     

    •  लाल बहादुर सिंह : लाल बहादुर सिंह उर्फ एलबी सिंह व उनके भाई कुंभनाथ सिंह के धनबाद के सरायढेला स्थित देव विला व झरिया शमिला बहाल स्थित पुराना घर।
    •  एलबी सिंह की कंपनी देवप्रभा के कार्यालय।
    •  संजय खेमका, अनिल गोयल से जुड़े धनबाद व उसके आसपास के क्षेत्रों में सहयोगियों से जुड़े ठिकाने।
    •  अमर मंडल के दुमका स्थित कार्यालय व आवास।
    •  चिरकुंडा में कोयला कारोबारी विनोद महतो के आवास में छापेमारी।