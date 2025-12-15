Language
    CM हेमंत सोरेन से मिले हाई कमिश्नर Philip Green, ऑस्ट्रेलिया आने का दिया न्यौता

    By Ashish Jha Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:22 AM (IST)

    झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ने मुलाकात की। इस दौरान ग्रीन ने सोरेन को ऑस्ट्रेलिया आने का न्योता दिया, ...और पढ़ें

    ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से रविवार को झारखंड दौरे पर आए भारत में ऑस्ट्रेलियाके हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ओएएम प्रोफेसर सुशान मार्क्स, इंटरनेशनल लॉ, टाम सैंडरफोर्ड, फर्स्ट सेक्रेटरी एवं अनघा, सीनियर इकोनामिक रिसर्च अफसर, ऑस्ट्रेलिया कांसुलेट- जनरल इन कोलकाता ने मुलाकात की।

    मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान उनके बीच झारखंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने, विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने तथा निवेश की संभावनाओं पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को ऑस्ट्रेलिया आने का आमंत्रण दिया।

    सीएम ने श्रम आधारित अर्थव्यवस्था से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के अपने संकल्प के बारे में चर्चा की, सहयोग का मिला भरोसा मुख्यमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर को झारखंड में उपलब्ध संसाधनों एवं निवेश को लेकर राज्य सरकार की नीतियों से अवगत कराया।

    मुख्यमंत्री ने श्रम आधारित अर्थव्यवस्था से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के अपने संकल्प के बारे में भी चर्चा की, जिसपर उनके द्वारा सहयोग और साथ मिलकर आगे बढ़ने का का भरोसा दिलाया।

    खान सुरक्षा तथा जनजातीय समुदायों के विकास को लेकर भी हुई चर्चा

    भारत में ऑस्ट्रेलियाके हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ने मुख्यमंत्री को ऑस्ट्रेलिया आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि खनन को लेकर झारखंड और ऑस्ट्रेलिया में काफी समानताएं हैं। ऑस्ट्रेलिया में खान सुरक्षा एवं सुरक्षित खनन को लेकर किन तकनीकों का इस्तेमाल होता है, उससे मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

    मुख्यमंत्री ने खनन के बाद जमीन को विकसित कर स्थानीय समुदाय को वापस करने की ऑस्ट्रेलिया सरकार की नीति को सराहते हुए कहा की वास्तव में खनन की ऐसी ही नीति होनी चाहिए़। नीति यहां भी है, लेकिन इसका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं।

    खान सुरक्षा एवं खनन में स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा कर संबंध में ऑस्ट्रेलिया सरकार की नीति अनुकरणीय है। उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी कहा कि झारखंड की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी जनजातीय समुदाय की बड़ी आबादी है। उनके विकास के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्या कार्य हो रहे हैं, इसकी भी जानकारी दी।