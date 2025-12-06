CM हेमंत सोरेन MP-MLA कोर्ट के सामने हुए पेश, ED के समन की अवहेलना का मामला

जागरण संवाददाता, रांची। ED के समन की अवहेलना मामले में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उनके साथ महाधिवक्ता राजीव रंजन मौजूद थे। CM Hemant Soren की ओर से जमानत भी ली गई है। उनकी ओर से 7000 रुपये के दो बेल बॉन्ड भरा गया है।

अब अगली सुनवाई 12 नवंबर 2025 को होगी। आगमन के पूर्व कोर्ट परिसर की सुरक्षा कड़ी की गई थी। कोर्ट परिसर में भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी।

हाई कोर्ट के आदेश पर सीएम को एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा है। ED की ओर से दर्ज शिकायतवाद में कहा गया है कि जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे गए थे, जिनमें से वे केवल दो समन पर ही ईडी के समक्ष उपस्थित हुए। ईडी का कहना है कि यह समन की अवहेलना की श्रेणी में आता है।