    CISF ने रचा इतिहास: NSG के ‘विस्फोट कवच–9’ में तीसरा स्थान, 23 टीमों ने लिया था हिस्सा

    By Mcluskieganj Dhirendra Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:03 AM (IST)

    CISF ने NSG के 'विस्फोट कवच-9' अभ्यास में तीसरा स्थान प्राप्त कर इतिहास रचा है। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में 23 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें CISF टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यह उपलब्धि CISF के उच्च प्रशिक्षण मानकों और विस्फोट से निपटने की क्षमता को दर्शाती है।

    एनएसजी विस्फोट कवच-9: सीआईएसएफ ने रचा इतिहास, हासिल किया तीसरा स्थान। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता मैक्लुस्कीगंज। सीसीएल एनके एवं पिपरवार मुख्यालय डकरा स्थित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) मानेसर में आयोजित नवम संयुक्त प्रतिआतंकक आईईडी प्रशिक्षण—‘विस्फोट कवच–9’ में बल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

    इस प्रतियोगिता में 16 राज्यों, 3 केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू–कश्मीर) और 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी एवं सीआईएसएफ) की कुल 23 श्रेष्ठ टीमों ने भाग लिया। इनमें से सीआईएसएफ शीर्ष तीन में स्थान प्राप्त करने वाला एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र बल बनकर उभरा।

    यह उपलब्धि बल की उच्च स्तरीय परिचालन क्षमता और विस्फोटक निरोधक कौशल का प्रमाण है। अभ्यास का प्रमुख आकर्षण सीआईएसएफ की वह प्रस्तुति रही, जिसमें विमानन सुरक्षा, विभिन्न प्रकार के आईईडी मॉडल, उपकरण नवाचार—विशेषकर एमपीआरटीसी बहरोड़ के प्रशिक्षकों के सहयोग से विकसित विशेष उपकरण—और घरेलू विस्फोटकों में उभरते रुझानों का विस्तृत विश्लेषण शामिल था।

    मूल्यांकन अधिकारियों ने टीम की तकनीकी समझ और वास्तविक परिस्थितियों में काम करने की व्यावहारिक पद्धति की सराहना की।सीआईएसएफ ने आरएसपी ड्रिल में भी सभी टीमों को पीछे छोड़ते हुए सर्वोच्च अंक प्राप्त किए।

    वहीं, सीआईएसएफ यूनिट डीएमआरसी का के–9 ‘चेतक’ विस्फोटक पहचान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष प्रशंसा का पात्र बना सीआईएसएफ की यह उपलब्धि देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में उसकी मजबूती को और स्थापित करती है।

    वर्तमान में सीआईएसएफ देश के 360 से अधिक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों—जिसमें हवाई अड्डे, बंदरगाह, परमाणु और अंतरिक्ष केंद्र, मेट्रो रेल तंत्र व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की इकाइयाँ शामिल हैं—की सुरक्षा में तैनात है।बल की बम निरोधक एवं के–9 टीमें 24×7 सक्रिय रहकर प्रतिदिन एक करोड़ से अधिक यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करती हैं। यह सफलता सीआईएसएफ की उत्कृष्ट तैयारी और राष्ट्र सुरक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक है।