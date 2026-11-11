दक्षिण भारत से झारखंड-बिहार लौटना होगा आसान, रांची समेत इन स्टेशनों से गुजरेगी छठ स्पेशल ट्रेन

जागरण नेटवर्क, रांची। छठ महापर्व पर घर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने एक और विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल के अनुसार, पोत्तनूर से दरभंगा के बीच एकतरफा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन रांची, बोकारो, धनबाद और जसीडीह होकर दरभंगा पहुंचेगी। इससे दक्षिण भारत में रहने वाले झारखंड और बिहार के यात्रियों को घर लौटने का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

ट्रेन संख्या 06189 पोत्तनूर-दरभंगा एकतरफा स्पेशल नौ नवंबर, सोमवार को रात 8:20 बजे पोत्तनूर से रवाना होगी। सेलम, काटपाडी, विजयवाड़ा, रायगड़ा, संबलपुर और राउरकेला होते हुए ट्रेन 11 नवंबर, बुधवार को दोपहर 12:20 बजे हटिया पहुंचेगी। यहां पांच मिनट रुकने के बाद दोपहर 12:40 बजे रांची स्टेशन पहुंचेगी और 12:45 बजे आगे रवाना होगी।