Chhath puja 2025: जेल की चारदीवारी के बीच सन्नाटे में भी गूंज रहे छठ मइया के गीत, झारखंड की दस जेलों में 56 बंदी कर रहे व्रत
झारखंड की दस जेलों में छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ 56 बंदी छठ का व्रत कर रहे हैं। जेल प्रशासन द्वारा व्रतियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें पूजा सामग्री और साफ़-सफाई शामिल है। बंदियों में भारी उत्साह है और वे श्रद्धापूर्वक छठ मइया की पूजा कर रहे हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, रांची। बिहार-झारखंड ही नहीं, देश-विदेश में छठ महापर्व का उल्लास चरम पर है। बाजार से लेकर छठ घाटों, नदी-तालाबों पर विशेष सफाई से लेकर आकर्षक लाइटिंग तक की व्यवस्था की जा रही है।
सूर्योपासना का यह त्योहार राज्य की जेलों में चारदीवारी के भीतर भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष राज्य की दस जेलों में 25 महिला व 31 पुरुष बंदियों ने छठ महापर्व पर नहाय-खाय के साथ आस्था के इस महापर्व का उपवास शुरू कर दिया है।
सभी संबंधित जेलों में जेल प्रशासन की ओर से सभी व्रतियों को नए वस्त्र, संपूर्ण पूजन सामग्री, नैवेद्य सामग्री आदि उपलब्ध करा दी गई है।
जेलों में अर्घ्य अर्पित करने वाले स्थानों की साफ-सफाई करा दी गई है। वहां विशेष लाइटिंग आदि की व्यवस्था भी कराई गई है, ताकि व्रतियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।
कारा महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने सभी संबंधित जेलों के अधीक्षकों को व्रतियों के पूजन संबंधित सभी सामग्री व सुविधाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
नहाय-खाय के दिन शनिवार को व्रतियों को लौकी-भात की सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिसका प्रसाद सबने ग्रहण किया।
किस जे में कितने बंदी कर रहे हैं व्रत
- जेल महिला पुरुष
-
- बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार 8 8
- केंद्रीय कारा, दुमका 2 0
- केंद्रीय कारा, हजारीबाग 5 7
- केंद्रीय कारा मेदनीनगर, पलामू 4 6
- मंडल कारा, चास बोकारो 1 0
- मंडल कारा, चतरा 0 2
- मंडल कारा, धनबाद 4 6
- मंडल कारा, गिरिडीह 0 1
- मंडल कारा, पाकुड़ 1 0
- मंडल कारा, साहिबगंज 0 1
- कुल 25 31
इन जेलों में एक भी बंदी नहीं कर रहे हैं छठ
केंद्रीय कारा घाघीडीह जमशेदपुर, मंडल कारा चाईबासा, मंडल कारा देवघर, मंडल कारा गढ़वा, मंडल कारा गोड्डा, मंडल कारा गुमला, मंडल कारा जामताड़ा,
मंडल कारा कोडरमा, मंडल कारा लातेहार, मंडल कारा लोहरदगा, मंडल कारा साकची जमशेदपुर, मंडल कारा सरायकेला, मंडल कारा सिमडेगा, उपकारा बरही,
उप कारा घाटशिला, उप कारा खूंटी, उप कारा मधुपुर, उपकारा राजमहल, उपकारा रामगढ़, उपकारा तेनुघाट व आत्मसमर्पित नक्सली बंदी कारा, हजारीबाग।
