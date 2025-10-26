Chhath Puja 2025: कनाडा में प्रसाद के रूप में बंटेगा 25,000 ठेकुआ, लंदन और बर्मिंघम में भी विशेष कार्यक्रम

जागरण संवाददाता, रांची। कनाडा में भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। बिहार और झारखंड के भी सैकड़ों लोग कनाडा में हैं, जो हर साल छठ महापर्व को धूमधाम से मनाते हैं। विशेष स्थानों पर एकत्र होमकर लोग परंपरागत तरीके से भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की आराधना करते हैं।

भारतीय प्रवासी अपने बच्चों को भी इस त्योहार की अहमियत समझाते हैं, जिससे ये सांस्कृतिक धरोहर कनाडा की नई पीढ़ियों में भी जीवित रहती है। एचईसी धुर्वा आवास संख्या-बी,246(टी) निवासी अंकित श्रीवास्तव कनाडा के मिसिसांग में रहते हैं। जहां हिंदू हेरिटेज सेंटर में चार दिवसीय छठ पूजा का आयोजन किया गया है।

भव्य आयोजन बिहार और झारखंड कैनेडियन कल्चरल एसोसिएशन(बीएजेसीसीए) द्वारा किया जाता है। इस संबंध में अंकित श्रीवास्तव ने बताया कि अकबी बार ऐसोसिएशन द्वारा छठ पूजा संपन्न् होने के बाद प्रसाद वितरण के लिए 25 हजार ठेकुआ बनवाया जा रहा है। इसके साथ ही एसोसिएशन से जुड़े लोगों के लिए छठ पूजा स्थल पर बिना लहसून-प्याज वाले व्यंजन तैयार किए जाते है।

चार दिवसीय छठ महापर्व को लेकर पिछले 15 दिनों से तैयारी चल रही है। इस वर्ष चार दिवसीय त्योहार 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक चलेगा। शनिवार को कद्दू-भात के साथ नहाय-खाय पूजा संपन्न हुआ। 26 अक्तूबर को खरना के अवसर पर खीर-रोटी महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा।

इसके आलावा छठ पूजा के दौरान कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान होंगे। यह आयोजन टोरंटो के प्रवासी भारतीयों के लिए अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस वर्ष आयोजन को सफल बनाने में एसोसिएशन के मनोज सिंह, दिलीप महतो, आशुतोष पांडेय, अमित कुमार, विकार कुमार, जय माला, ज्योत्सना, निलम पांडेय सहित भारतीय मूल के सैकड़ों लोग छठ महापर्व के आयोजन में बढ़चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं।

लंदन और बर्मिंघम में झारखंड- बिहार की तरह मन रहा महापर्व लंदन व बर्मिंघम में शनिवार को व्रतियों ने नहाय-खाय से छठ महापर्व शुरू किया। रविवार को 20 महिला-पुरुष व्रती बिहार कनेक्ट यूके द्वारा लंदन के हाउंसलो स्थित ब्रह्मर्षि मिशन आश्रम जाएंगे। यहां सभी दूसरे दिन खरना और फिर शाम और सुबह में अर्घ्य देंगे।