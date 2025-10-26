झारखंड में महिला से पुरुष कैदी कर रहे छठ, 22 जेलों में एक भी बंदी नहीं कर रहा उपवास

राज्य ब्यूरो,रांची। छठ महापर्व का उल्लास पूरी दुनिया में चरम पर है। बाजार से लेकर छठ घाटों, नदी-तालाबों पर विशेष सफाई से लेकर आकर्षक लाइटिंग तक की व्यवस्था की जा रही है। सूर्योपासना का यह पर्व राज्य की जेलों से भी दूर नहीं रह सका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस वर्ष राज्य की दस जेलों में 25 महिला व 31 पुरुष बंदियों ने छठ महापर्व पर नहाय-खाय के साथ आस्था के इस महापर्व का उपवास शुरू कर दिया है। सभी संबंधित जेलों में जेल प्रशासन की ओर से व्रतियों को नए वस्त्र, संपूर्ण पूजन सामग्री, नैवेद्य सामग्री आदि उपलब्ध करा दी गई है।

जेलों में अर्घ्य अर्पित करने वाले स्थानों की साफ-सफाई करा दी गई है। वहां विशेष लाइटिंग आदि की व्यवस्था भी कराई गई है, ताकि व्रतियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। कारा महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने सभी संबंधित जेलों के अधीक्षकों को व्रतियों के पूजन संबंधित सभी सामग्री व सुविधाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। नहाय-खाय के दिन शनिवार को व्रतियों को लौकी-भात की सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिसका प्रसाद सबने ग्रहण किया।