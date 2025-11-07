'चंपई सोरेन का हाल होगा कोल्हान के तीन पूर्व सीएम जैसा', दीपक बिरुआ ने कसा तंज

राज्य ब्यूरो, रांची। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव (Ghatshila By-Election 2025) को लेकर सियासी तापमान चरम पर है। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर मौकापरस्त होने का तीखा आरोप लगाते हुए खूब तंज कसा।

एक्स पोस्ट में बिरुआ ने चंपई को कोल्हान क्षेत्र के तीन पूर्व भाजपाई मुख्यमंत्रियों अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और रघुवर दास की तरह राजनीतिक पारी के आखिरी पायदान पर पहुंचने की चेतावनी दी। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन की बहुत बड़ी हार की भी भविष्यवाणी कर दी।

बिरुआ लिखते हैं - आपकी (चंपई सोरेन) व्याकुलता आपकी व्यथा बता रही है। जीवन में आपसे बहुत कुछ सीखा लेकिन आप खुद की जमीर को मार कर सिर्फ पद और पुत्र के लिए अपने राजनीतिक अस्तित्व के अंत की तरफ अग्रसर हो गए। आपकी मजबूरी सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार ही नहीं, अपितु पूरा झारखंड जानता है। आप सदैव सम्माननीय रहेंगे लेकिन आपको लोग सदा मौकापरस्त ही कहेंगे।

चंपई को अनुकंपा से सीएम बनाए जाने का जिक्र कर बिरुआ ने कहा कि उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया। बहुत बड़ी हार बाबूलाल का इंतजार कर रही है। तीन पूर्व भाजपाई मुख्यमंत्री कोल्हान के अपने राजनीतिक पारी के आखिरी पायदान पर आपका बेसब्री से राह देख रहे, जो 14 नवंबर को स्वतः चरितार्थ हो जाएगा।