अश्विनी रघुवंशी, रांची। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन दोपहर के भोजन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सत्ता पक्ष पर जुबानी हमला बोला तो सदन का माहौल गरमाता गया। हालात ऐसे हो गए कि पहले दिन की समाप्ति के पहले तक सत्ता पक्ष के विधायक रह-रह कर चंपई सोरेन को निशाने पर लेते रहे। उन पर व्यंग्य किया गया। घेराबंदी की खूब कोशिश की गई।



दरअसल, सत्ता पक्ष के विधायक बार-बार सवाल उठा रहे थे कि झारखंड में घुसपैठियों के बारे में बताइए। मौका आया तो चंपई सोरेन ने घुसपैठियों की शिनाख्त पर तर्क दिया। बोले कि संथाल परगना के मालपहाड़ी, भोगनाडीह, पीताजुड़ी, बरहेट जैसे साहिबगंज एवं पाकुड़ के छह दर्जन गांव हैं, जहां सिर्फ आदिवासी होते थे। वहां से आदिवासी गायब हो गए।

सिर्फ अल्पसंख्यक बस गए। एसपीटी की जमीन पर कैसे आबाद हुए।जो आदिवासी, महतो, मूलवासी के गांव थे, वहां अब सिर्फ एक समुदाय विशेष के ही लोग हैं। देखना चाहिए कि आखिर वो कहां से आए। कहीं घुसपैठिया तो नहीं हैं।



चंपई सोरेन बोले कि कोल्हान में नया-नया कपाली बसा है। वहां की 80 फीसद जमीन आदिवासी की है। कभी संथाल, उरांव, महतो रहते थे। आज 22 इस्लामनगर बस गया है। कहां से हजारों लोग आ गए हैं?

इसी तरह चाकुलिया के मटियाबांधी में मुस्लिम का एक भी घर नहीं है। हजारों लोगों का जन्म प्रमाणपत्र बन गया। घाटशिला में जहां मुस्लिम नहीं है, वहां तीन सौ को मईया सम्मान योजना दे दिया गया।



समय समाप्त होने की बात कह कर विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने चंपई सोरेन का माइक भी बंद कराया था। चंपई नहीं बैठे तो फिर बोलने के लिए दो मिनट का मौका दिया गया। चंपई सरायकेला से भाजपा विधायक हैं।अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों में भाजपा से सिर्फ वही विजयी हुए हैं।

इरफान की टोकाटोकी पर बोले, जामताड़ा में भी सौ एकड़ में कब्जा चंपई सोरेन के संवोधन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बारंबार तमतमा कर उठ रहे थे। टोकाटोकी कर रहे थे। इस पर चंपई बोले कि जामताड़ा में भी आदिवासी की सौ एकड़ जमीन पर अल्पसंख्यकों ने कब्जा किया है।