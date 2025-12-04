CGL-2023 रिजल्ट को हाई कोर्ट की मंजूरी: JMM ने बीजेपी को घेरा, विनोद पांडे बोले- BJP के दुष्प्रचार की पोल खुली

Language
    By Pradeep Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    झामुमो महासचिव विनोद पांडे। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने सीजीएल–2023 परीक्षा का परिणाम जारी करने की अनुमति दे दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए भाजपा को आड़े हाथ लिया है।

    झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि मामला सीबीआई जांच का नहीं है और एसआईटी की निगरानी में जांच जारी रहेगी। इस फैसले ने भाजपा के सारे दुष्प्रचार और झूठे आरोपों की पोल खोल दी है।

    भाजपा ने महीनों तक पेपर लीक का शोर मचाकर हजारों युवाओं को गुमराह किया, उनका भविष्य अटकाया और राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश की। अदालत में एक भी सबूत नहीं दे पाई कि पेपर लीक हुआ था।

    आज साबित हो गया कि ये सब सिर्फ सत्ता हासिल करने की संकीर्ण राजनीति थी। शिक्षा माफिया और अफवाह फैलाने वालों का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है।झामुमो शुरू से कहता रहा कि हेमंत सोरेन सरकार की मंशा साफ है। प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और सच्चाई सामने आएगी।

    हम उन हजारों मेधावी युवाओं को हार्दिक बधाई देते हैं, जिनका परिणाम अब जारी होगा। अब वे झारखंड की सेवा में आगे बढ़ सकेंगे। यह फैसला सिर्फ युवाओं का नहीं, बल्कि पारदर्शी शासन और सच्चाई की जीत है।

    भाजपा को अब झारखंड की जनता और युवाओं से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए कि उसने झूठे आरोप लगाकर भर्ती प्रक्रिया को बदनाम किया और युवाओं का मनोबल तोड़ा।