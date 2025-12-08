CGL परीक्षा का रिजल्ट निकला, अनिश्चितता का बादल छंटा

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 (सीजीएल) का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा तीन दिसंबर को पारित आदेश के आलोक में यह परिणाम जारी किया है।

कोर्ट ने आयोग को परिणाम जारी करने तथा राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश दिया है। इस आलोक में आयोग ने रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का पदवार, कोटिवार एवं अनुक्रमांकवार परिणाम जारी किया। इसमें कुल 1,932 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं।

आयोग द्वारा जारी परिणाम में कुल 1,932 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। वहीं, उच्च न्यायालय के आदेश की कंडिका 153 (4) के आलोक में 10 अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित रखा गया है, जो भविष्य में एसआइटी की अंतिम जांच रिपोर्ट से प्रभावित होगा।

साथ ही इस रिपोर्ट के आधार पर अन्य सफल अभ्यर्थियों की अनुचित कार्यों में संलिप्तता पाए जाने पर उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। आयोग के अनुसार, अनिवार्य प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता या अस्पष्टता के आलोक में कतिपय अभ्यर्थियों का भी परिणाम लंबित रखा गया है।