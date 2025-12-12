मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण में ज़रा भी चूक नहीं, CEO का फरमान: Parental Mapping और ASD लिस्ट 100% सही हो

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उप निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा है कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर की जा रही पैरेंटल मैपिंग तथा एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत) की सूची तैयार करने में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। इसमें भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन हो।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए।



उन्होंने कहा कि राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के पूर्व तैयारियों के क्रम में मतदाताओं का विगत गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग बीएलओ ऐप में की जा रही है।

इस दौरान अन्य राज्यों से आए मतदाताओं की मैपिंग मैनुअल रजिस्टर मेंटेन कर करें, जिससे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को आसानी हो सके। गहन पुनरीक्षण के दौरान एक भी योग्य मतदाता छूटे नहीं इस बात को ध्यान में रखकर कार्य करना है।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा हर स्तर पर कार्यों के निरीक्षण की प्रक्रिया बनाई गई है, पदाधिकारी इसका अनुपालन करते हुए कार्य करें। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य के वैसे मतदाता जिनका विगत मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में झारखंड की मतदाता सूची में नाम नहीं था। वे अपना नाम संबंधित राज्य के विगत गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से ढूंढ़कर अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं।

मतदाता विगत गहन पुनरीक्षण में अपना अथवा अपने परिजनों के नाम ढूंढ़ने के लिए 1950 पर काल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विगत गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अधिकृत वेबसाइट पर सर्चेबल फारमेट में उपलब्ध है।