CBSE Exam: दो चरणों में होगी 10वीं की परीक्षा, प्रश्न पैटर्न भी चेंज; कैसे करें सफलता की तैयारी?

जागरण संवाददाता, रांची/पटना। CBSE 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तिथि पहले ही घोषित कर दी गई है। 2026 में होने वाली 10वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। परीक्षा दो चरणों में होगी। पहले चरण की परीक्षा 17 फरवरी से 10 मार्च तक और दूसरे की परीक्षा 15 मई से एक जून तक होगी। परीक्षा देने में अधिक परेशानी न हो इसके लिए स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों के बीच जानकारी साझा की जा रही है।

सीबीएसई पटना के को-आर्डिनेटर एससी झा ने कहा कि सभी स्कूलों को 10वीं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की जानकारी देने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि बच्चों को जवाब देने में परेशानी नहीं हो। इसके लिए सभी स्कूलों को माडल पेपर से अभ्यास कराने का आग्रह किया गया है।

अध्ययन सामग्री-संसाधन एकत्रित करना एनसीईआरटी की किताबें अक्सर बोर्ड परीक्षाओं के लिए सबसे अच्छा संसाधन मानी जाती हैं। इसके अलावा आप संदर्भ पुस्तकों, अध्ययन मार्गदर्शिकाओं, आनलाइन संसाधनों और वीडियो ट्यूटोरियल्स की मदद से भी अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। सुनिश्चित करें कि अध्ययन सामग्री पाठ्यक्रम के अनुरूप हो।

नोट्स लेना पढ़ाई के दौरान व्यापक नोट्स बनाना, 10वीं व 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने का एक शानदार तरीका है। मुख्य बिंदुओं, अवधारणाओं और सूत्रों को अपने शब्दों में संक्षेप में लिखें। ये नोट्स रिवीजन के दौरान बेहद उपयोगी साबित होंगे।

नियमित अभ्यास करें किसी भी विषय में महारत होने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। नियमित रूप से सैंपल पेपर, पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र व अभ्यास व हल करें। इससे पैटर्न समझने, समय प्रबंधन में सुधार व आत्मविश्वास बढ़ेगा। विकर्षण-मुक्त वातावरण बनाना सुनिश्चित करें कि आपके पास पढ़ाई के लिए एक शांत, अच्छी रोशनी वाली और आरामदायक जगह हो। पढ़ाई के दौरान स्मार्ट फोन और इंटरनेट मीडिया जैसी विकर्षण से बचें। एक केंद्रित वातावरण आपको ध्यान केंद्रित करने और बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करेगा।

प्रश्न पत्र का प्रारूप ⦁ मल्टीपल च्वाइस : 20 प्रश्न, प्रत्येक एक अंक का होगा

⦁ विविध लघु उत्तरीयः दो से तीन अंक का प्रत्येक प्रश्न

⦁ दीर्घ उत्तरीय: प्रत्येक प्रश्न पांच अंक का होगा

⦁ केस-बेस्ड : प्रत्येक प्रश्न चार अंक का होगा

⦁ मैप-बेस्ड प्रश्न : प्रत्येक प्रश्न पांच अंक का होगा

अध्ययन कार्यक्रम बनाना बोर्ड परीक्षा की तैयारी के दौरान एक सुव्यवस्थित अध्ययन कार्यक्रम आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित करें और अपने कार्यक्रम का पूरी तरह से पालन करें। सभी विषयों के बीच संतुलन बनाए रखें और उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें जहां आपको सुधार की आवश्यकता है।

परीक्षा की रणनीति बनाएं अगर आपके पास परीक्षाओं की तैयारी के लिए सही रणनीतियां हैं, तो संतोषजनक अनुभव होंगे। याद रखें कि निरंतर प्रयास, सुनियोजित दृष्टिकोण व सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी हैं। इस विस्तृत मार्गदर्शिका का पालन करें और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने और अपनी शैक्षणिक यात्रा में एक उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे।

मॉडल पेपर सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in से विषय-वार माडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। माडल पेपर में प्रश्न पत्र का ढांचा, प्रश्नों के प्रकार और वेटेज के बारे में जानकारी दी गई है। अन्य महत्वपूर्ण बातें सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 फरवरी में आयोजित की जाएगी।

परीक्षा का समय तीन घंटे होगा।

प्रश्न पत्र में कुल 80 अंक होंगे, जबकि आंतरिक मूल्यांकन के लिए 20 अंक होंगे मॉक टेस्ट और समय प्रबंधन जैसे-जैसे परीक्षा करीब आती हैं, अपनी तैयारी का आकलन करने और समय प्रबंधन में सुधार करने के लिए परीक्षा जैसे माहौल में पूरे समय माक टेस्ट दें। इससे परीक्षा के माहौल में ढलने में भी मदद मिलेगी। समय प्रबंधन बहुत जरूरी है, क्योंकि यह परीक्षा की चिंता को कम करने में आपकी मदद करता है।

सकारात्मक और आत्मविश्वासी बने रहें खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और परीक्षा की चिंता कम होगी। अपनी सफलता की कल्पना करें और अपनी तैयारी के दौरान प्रेरित रहें। किसी भी काम को करने की अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को कभी कम न आंकें, अगर आप आत्मविश्वास से सोचते हैं तो आप परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।

अब माडल के अनुसार तैयारी जरूरी केंद्रीय विद्यालय, कंकड़बाग से सेवानिवृत्त हुए अरुण कुमार का कहना है कि बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए अब माडल के अनुसार तैयारी जरूरी है। ज्यादा पढ़ने से महत्वपूर्ण है कि पैटर्न के अनुसार पढ़ें। इससे अधिक अंक प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाएगी। कार्ययोजना में निम्न बिंदुओं को शामिल करना श्रेयस्कर होगा।

अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना याद रखें, एक स्वस्थ शरीर ही तंदुरुस्त दिमाग का आधार होता है। पर्याप्त नींद लें, संतुलित और पौष्टिक भोजन करें और नियमित शारीरिक गतिविधि करें। अत्यधिक परिश्रम से बचें और ध्यान और गहरी सांस लेने जैसी विश्राम तकनीकों के माध्यम से तनाव को नियंत्रित करें। आप घर पर भी योग का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपके दिमाग को आराम मिलेगा और सकारात्मक सोच विकसित होगी।