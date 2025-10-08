Language
    Jharkhand Crime: 5 करोड़ रुपये का इंतजाम कर लो नहीं तो... राहुल सिंह ने व्यवसायी से मांगी रंगदारी, मामला दर्ज

    By prince kumar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:42 AM (IST)

    रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी अशरफ अंसारी से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है। राहुल सिंह नामक व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से धमकी दी और पैसे न देने पर जान से मारने की बात कही। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है जिससे इलाके के कारोबारियों में दहशत है।

    राहुल सिंह ने व्यवसायी से 5 करोड़ रुपये रंगदारी मांगी

    जागरणर संवाददाता, रांची। नगड़ी थाना क्षेत्र में स्थित पिस्का गांव के रहने वाले एक व्यवसायी अशरफ अंसारी से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है।

    शिकायत मिलने के बाद नगड़ी थाना में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। व्यवसायी अशरफ अंसारी ने थाना में दिए गए आवेदन में बताया कि उन्हें 5 अक्टूबर को दोपहर में एक अंजान नंबर से उनके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कॉल आया।

    कॉल करने वाला खुद को राहुल सिंह बताकर धमकी देने लगा। शिकायतकर्ता के अनुसार, कॉल करने वाले ने कहा कि मैं राहुल सिंह बोल रहा हूं। मेरे बारे में पता कर लो कि मैं कौन हूं। एक सप्ताह के अंदर 5 करोड़ रुपये का इंतजाम कर लो, नहीं तो भुगतने के लिए तैयार रहो।

    इसके बाद आरोपित ने व्हाट्सएप चैट के माध्यम से अशरफ अंसारी की प्रापर्टी और दुकान से जुड़ी जानकारी भेजी, जिससे यह प्रतीत होता है कि उनकी गतिविधियों की पहले से रेकी की जा रही थी।

    अशरफ अंसारी द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस ने राहुल सिंह और मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। घटना के बाद पिस्का इलाके में कारोबारियों में दहशत का माहौल है।

    व्यवसायी वर्ग का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आपराधिक तत्वों के हौसले और बढ़ेंगे। पुलिस का कहना है कि आरोपित के मोबाइल नंबर की लोकेशन और चैटिंग की गहनता से जांच की जा रही है।

    साइबर सेल की मदद से तकनीकी विश्लेषण भी कराया जा रहा है। पीड़ित अशरफ अंसारी ने पुलिस से अनुरोध किया है कि उनके जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि आरोपित ने उनकी पहचान और संपत्तियों की जानकारी के साथ धमकी दी है, जो गंभीर खतरे की ओर इशारा करता है।

    अमन साहु की मौत के बाद राहुल सिंह गैंग का कर रहा है नेतृत्व

    राहुल सिंह ने कई कारोबारियों से रंगदारी की मांग की है, जिनमें कई मामलों में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। शहर के कई कारोबारियों, भाजपा नेताओं और विभिन्न संगठनों के नाम पर रंगदारी की घटनाएं सामने आई हैं।

    भाजपा नेता रमेश सिंह से पीएलएफआई के नाम पर दो बार रंगदारी मांगी गई है। कुछ दिन पहले फिर से रंगदारी की मांग हुई है। अरगोड़ा क्षेत्र में रहने वाले बिल्डर राजेश कुमार को उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज मिला था।

    मैसेज में 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई और रकम नहीं देने पर पांच दिनों के भीतर हत्या की धमकी दी गई थी। यह धमकी पीएलएफआई के नाम पर दी गई थी।

    खेलगांव ओपी थाना क्षेत्र में रहने वाले जमीन कारोबारी दीपक कुमार को भी व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज मिला था। इस मैसेज में भी 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी।पीएलएफआई के सदस्य अमृत होरो का नाम सामने आया था।

    दुबई में बैठकर रंगदारी के खेल  

    पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि प्रिंस खान फिलहाल दुबई में है और वहीं से रंगदारी के नेटवर्क को संचालित कर रहा है। लालपुर निवासी व्यवसायी कृष्ण गोपालका से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी।

    इस मामले में पुलिस ने रोजी परवीन, मो मुर्शिद और नेयाज अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पूछताछ में आरोपितों ने खुलासा किया कि रंगदारी की राशि दुबई में मौजूद प्रिंस खान को भेजी जाती थी।

    कारोबारी से रंगदारी की मांग की गई है। कारोबारी एक कालेज का संचालन भी करता है। पुलिस गंभीरता से पूरे मामले की जांच कर रही है। जल्द ही खुलासा कर लिया जाएगा। -अरविंद कुमार,मुख्यालय डीएसपी टू