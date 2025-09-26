कारा के लिए निकली बंपर बहाली, दसवीं पास अभ्यर्थी के लिए भी सुनहरा अवसर, जानें विस्तार से

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेलों में कक्षपालों की नियुक्ति को लेकर आयोजित होनेवाली प्रतियोगिता परीक्षा की सूचना जारी कर दी है। कक्षपाल के कुल 1733 पदों पर नियुक्ति होगी जिनमें 1698 नियमित तथा 35 बैकलाग पद सम्मिलित हैं। इसके लिए सात नवंबर से आठ दिसंबर तक आनलाइन फार्म भरे जाएंगे। कुल नियमित पदों में 1634 पद पुरुषों तथा 64 पद महिलाओं के लिए हैं।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेलों में कक्षपालों की नियुक्ति को लेकर आयोजित होनेवाली प्रतियोगिता परीक्षा की सूचना जारी कर दी है। कक्षपाल के कुल 1,733 पदों पर होगी नियुक्ति कक्षपाल के कुल 1,733 पदों पर नियुक्ति होगी, जिनमें 1698 नियमित तथा 35 बैकलाग पद सम्मिलित हैं। इसके लिए सात नवंबर से आठ दिसंबर तक आनलाइन फार्म भरे जाएंगे। कुल नियमित पदों में 1634 पद पुरुषों तथा 64 पद महिलाओं के लिए हैं। बैकलाग पदों में 19 पुरुषों तथा 16 महिलाओं के लिए आरक्षित इसी तरह, बैकलाग पदों में 19 पद पुरुषों तथा 16 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होना निर्धारित है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग को दो वर्ष, अनारक्षित, ईब्ल्यूएस, ओबीसी की महिलाओं को तीन वर्ष तथा एससी एसटी (पुरुषों एवं महिलाओं) को पांच वर्ष की छूट देय होगा।

सात नवंबर से आठ दिसंबर तक भरे जाएंगे फार्म इन पदों पर नियुक्ति के लिए दौड़ प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके तहत पुरुष अभ्यर्थियों को छह मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं, महिला अभ्यर्थियों को यह दौड़ 10 किमी में पूरी करनी होगी।