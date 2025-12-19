रांची के DIG ग्राउंड में गरजा बुलडोजर, रिम्स परिसर में तोड़े गए पक्के मकान

जागरण संवाददाता, रांची। रिम्स डीआईजी ग्राउंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान गुरुवार को भी जारी रहा। प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए अवैध पक्के मकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें तोड़ा। कार्रवाई के दौरान प्रभावित परिवारों की ओर से विरोध भी किया गया, लेकिन दंडाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहा और अभियान निर्बाध रूप से चलता रहा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, कुछ बड़े और मजबूत निर्माण अभी पूरी तरह नहीं गिराए जा सके हैं। ऐसे निर्माणों को हटाने के लिए भवन निर्माण विभाग की तकनीकी मदद ली जा सकती है। वहीं, आनंदम अपार्टमेंट को मजदूरों की सहायता से चरणबद्ध तरीके से तोड़ा जा रहा है।

रिम्स क्षेत्र में एक सप्ताह से जारी है अतिक्रमण हटाओ अभियान गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह से रिम्स के नार्थ और साउथ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई लगातार चल रही है। पुरानी इमरजेंसी वार्ड के पास बनाए जा रहे बाउंड्री वाल का कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है। इस स्थान पर भी शुरुआत में कड़ा विरोध देखने को मिला था, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया।