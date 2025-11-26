Jharkhand Crime: कर्ज की वसूली के लिए दुल्हन के भाई का अपहरण, चार युवक गिरफ्तार 

संवाद सूत्र, पिस्कानगड़ी। कर्ज की राशि वसूलने की नियत से शादी समारोह से युवक का अपहरण कर भाग रहे चार अपराधियों को नगड़ी-दलादली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मंगलवार को नगड़ी थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय-2 अरविंद कुमार ने मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार को दलादली ओपी में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। बिहार के आरा थाना क्षेत्र के निवासी शिवशंकर प्रसाद अपनी बेटी की शादी समारोह में शामिल होने 23 नवंबर को ‘द पैलेस बंक्वेट हाल’ पहुंचे थे। शादी समारोह आनंदपूर्वक चल रहा था कि मध्यरात्रि में चार अपराधियों ने शादी में कार्य कर रहे लड़की के भाई को अगवा कर लिया।

20 लाख की फिरौती मांगी रात्रि करीब 2 बजे पीड़ित के भाई सुमित सोनी ने फोन कर परिवार को बताया कि चार अपराधियों ने उसे अपहरण कर लिया है तथा 20 लाख रुपये फिरौती की मांग की जा रही है।

फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अगवा किए गए सुमित सोनी को सकुशल बरामद किया और चारों अपहरणकर्ताओं नारायण कुमार, सोनू कुमार विश्वकर्मा, सुमित कुमार और हर्ष कुमार को गया जिले के डोभी से गिरफ्तार कर रांची लाया गया। पुलिस ने किया साजिश का खुलासा सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि चारों अपराधियों ने कर्ज के रूप में दी गई राशि की वसूली के लिए षड्यंत्र रचकर आरा से सफेद रंग की कार में रांची पहुंचकर अपहरण की घटना को अंजाम दिया।