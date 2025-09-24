सीएम आवास में कल्पना सोरेन ने शिल्पा राव के साथ गाया गाना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने पर दी बधाई

रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर एक खास मुलाकात हुई। बॉलीवुड गायिका शिल्पा राव ने सीएम सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की जहाँ कल्पना सोरेन ने अपनी गायकी का प्रदर्शन किया और शिल्पा राव के साथ गाना गाया। सीएम सोरेन ने शिल्पा राव को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने पर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड की राजधानी रांची में आज एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गाना गाते हुए नजर आई. दरअसल झारखंड की बेटी और मशहूर बॉलीवुड गायिका शिल्पा राव आज रांची में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात करने पहुची थी।

इस दौरान सीएम सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने अपनी गायकी का हुनर दिखाया और शिल्पा राव के साथ मिलकर गाना गाया. इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्वगायिका का पुरस्कार मिलने जीतने के लिए शिल्पा राव को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.