    Jharkhand News: बोकारो इंडस्ट्रियल कारिडोर के लिए वर्तमान सर्किल रेट से मिलेगा जमीन का मूल्य, उद्योग मंत्री ने दी जानकारी

    By Dilip Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:33 PM (IST)

    बोकारो में अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कारिडोर के लिए जमीन की दर वर्तमान सर्किल रेट से तय होगी। उद्योग मंत्री संजय यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में य ...और पढ़ें

    बोकारो में अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कारिडोर के लिए वर्तमान सर्किल रेट से जमीन की दर तय होगी।

    राज्य ब्यूरो, रांची। बोकारो में अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कारिडोर के लिए वर्तमान सर्किल रेट से जमीन की दर तय होगी। यह निर्णय उद्योग विभाग के मंत्री संजय यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को नेपाल हाउस स्थित विभागीय कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया।

    बैठक में बोकारो की विधायक श्वेता सिंह के अलावा उद्योग विभाग के सचिव, भू-अभिलेख झारखंड के निदेशक, निदेशक उद्योग, जियाडा के प्रबंध निदेशक, बोकारो के उपायुक्त व सेल बोकारो के नगर प्रशासक, मुख्य प्रबंधक मौजूद थे।

    मंत्री संजय प्रसाद यादव ने गुरुवार को विधायक श्वेता सिंह के गैर सरकारी संकल्प पर सदन में किए गए अपने वादे के अनुसार अगले ही दिन यह बैठक की थी। इस बैठक में लिए गए निर्णय से वे विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराएंगे।

    विधायक श्वेता सिंह ने उठाया था मामला

    विधायक श्वेता सिंह ने गुरुवार को गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से बोकारो में अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कारिडोर के अंतर्गत प्रस्तावित इंटिग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण कार्य में हो रही देरी का मामला उठाया था।

    इस परियोजना के तहत 740 एकड़ जमीन के दर को लेकर इंटिग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर का प्रस्ताव वर्ष 2021 से लंबित है। बोकारो स्टील प्लांट ने भूमि का लागत मूल्य अत्यधिक निर्धारित किया है। इस पर राज्य सरकार को आपत्ति है।

    राज्य सरकार का कहना है कि मौजूदा सर्किल रेट से ही जमीन का मूल्य निर्धारण होना चाहिए। मंत्री संजय यादव ने भू-अभिलेख के निदेशक को निर्देशित किया कि वे उपायुक्त बोकारो से उक्त जमीन का मौजूदा सर्किल रेट लेकर उस अनुरूप विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजें।

    इस परियोजना को जल्द से जल्द लागू कराना है। मंत्री ने बोकारो स्टील प्लांट के प्रतिनिधि को भी कहा कि इस परियोजना के लागू होने से बोकारो स्टील प्लांट को भी फायदा है। इससे सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति के साथ-साथ बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा।