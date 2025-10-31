Language
    Jharkhand News: 1 करोड़ के इनामी माओवादी विवेक सहित 8 को मार गिराने वाली टीम को मिला केंद्रीय गृहमंत्री पदक

    By DILIP KUMAREdited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 12:42 PM (IST)

    बोकारो के लुगु पहाड़ पर हुई मुठभेड़ में एक करोड़ के इनामी विवेक समेत आठ माओवादियों को मारने वाली टीम को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 से सम्मानित किया गया है। इस टीम में आईजी, डीआईजी, एसपी, दारोगा और सिपाही शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने नामों की घोषणा की। मारे गए माओवादियों में प्रयाग मांझी और अरविंद यादव जैसे कुख्यात अपराधी शामिल थे।

    आईपीएस डॉ. माइकल राज एस और आईपीएस अमोल वीनुकांत होमकर। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, रांची। बोकारो जिले के लुगु पहाड़ पर 21 अप्रैल को मुठभेड़ में एक करोड़ के इनामी विवेक सहित आठ माओवादियों को मुठभेड़ में मार गिराने वाली पूरी टीम को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 से अलंकृत किया गया है।

    पदक पाने वाली टीम में दो आईजी, दो डीआईजी, एक एसपी, एक डिप्टी कमांडेंट, दो दारोगा व छह सिपाही शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इससे संबंधित सूची जारी कर दी है।

    इस वर्ष केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक पाने वालों में देश के 1364 जवान व अधिकारी शामिल हैं। इनमें झारखंड के 14 अधिकारी-जवान शामिल हैं। इनके अलावा इंवेस्टिगेशन फील्ड के 93, फोरेंसिक साइंस फील्ड के नौ वैज्ञानिकों को भी यह सम्मान दिया गया है।

    आईपीएस इंद्रजीत महथा।

    बोकारो के लुगु पहाड़ पर सुरक्षा बलों से मुठभेड़ की यह घटना बेहद महत्वपूर्ण है। इस मुठभेड़ में मारे गए सभी आठों माओवादी कुख्यात थे, जिन्हें सटकी सूचना व बेहतर रणनीति की बदौलत सुरक्षा बलों ने मार गिराने में सफलता हासिल की थी। इसमें सुरक्षा बलों की ओर से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था।

    आईपीएस सुरेंद्र कुमार झा।

    सुरक्षा बलों ने जिन माओवादियों को मार गिराया था, उनमें एक करोड़ का इनामी माओवादियों का सेंट्रल कमेटी सदस्य प्रयाग मांझी उर्फ विवेक उर्फ फुचना व नागो मांझी उर्फ करण उर्फ लेतरा, स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य व बिहार से तीन लाख का इनामी अरविंद यादव उर्फ अविनाश, दस लाख रुपये का इनामी जोनल कमेटी सदस्य साहेबराम मांझी, सक्रिय माओवादी गंगाराम उर्फ पवन लंगड़ा, महेश, तालो दी, महेश मांझी उर्फ मोटा उर्फ डोरा तथा रंजू मांझी उर्फ संथाली शामिल थे।

    आईपीएस मनोज स्वर्गियारी।

    झारखंड से इन्हें दिया गया है 2025 का केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक

    आईजी अमोल वीनुकांत होमकर, आईजी डॉ. माइकल राज एस, डीआईजी इंद्रजीत महथा, डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा, एसपी मनोज स्वर्गियारी, डिप्टी कमांडेंट मिथिलेश कुमार, दारोगा जितेंद्र कुमार, दारोगा मंटू कुमार, सिपाही दीनबंधु शेखर, सिपाही पारस कुमार वर्मा, सिपाही विकास कर्मकार, सिपाही भागीरथ रजवार, सिपाही शिवनंदन हांसदा व सिपाही अजय मेहता।