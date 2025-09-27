Language
    बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा ने कसी कमर, झारखंड BJP की मदद से फतेह करेगी मैदान

    By Dibyanshu Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    भाजपा बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। इसके लिए झारखंड में कॉल सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। भारती घोष ने रांची में बैठक की और संसाधनों पर चर्चा की। रांची और धनबाद में कॉल सेंटर बनाए जाएंगे जहां से मतदाता संपर्क और प्रचार अभियान का संचालन होगा। बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए भाजपा झारखंड में केंद्र बना रही है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड में भी कॉल सेंटर समेत दूसरे प्लेटफॉर्म बनाने का निर्देश दिया है।

    पिछले सप्ताह भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष ने रांची में बैठक की और संसाधनों पर चर्चा की। बंगाल में भाजपा के चुनाव प्रभारी बनाए गए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पूर्व में झारखंड भाजपा के प्रभारी रह चुके हैं।

    पार्टी की योजना रांची और धनबाद में कॉल सेंटर बनाने की है। यहां से मतदाता संपर्क, प्रचार अभियान जैसे काम किए जाएंगे। रांची और धनबाद से सटे बंगाल के विधानसभा क्षेत्रों में बड़े नेताओं का कार्यक्रम और आने-जाने की व्यवस्था भी यहीं से की जाएगी।

    झारखंड भाजपा के बांग्लाभाषी कार्यकर्ताओं को भी इन क्षेत्रों में लगाया जाएगा। भारती घोष ने रांची में बांग्लाभाषी समुदाय से मुलाकात कर बंगाल में भाजपा के लिए समर्थन की मांग भी की है।

    अगले साल मार्च में होने हैं बंगाल में चुनाव

    बंगाल विधानसभा चुनाव अगले साल मार्च के महीने में होने की संभावना है। ममता बनर्जी की सरकार पर भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर भाजपा झारखंड में भी केंद्र तैयार कर रही है।

    पिछले विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में फैली हिंसा की वजह से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की टोली झारखंड पहुंची थी। पिछले साल हुए झारखंड विधानसभा के चुनाव में बंगाल से भी भाजपा के नेता और कार्यकर्ता प्रचार करने पहुंचे थे।