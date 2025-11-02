Language
    Jharkhand Politics: बिहार चुनाव से पहले झारखंड बीजेपी में हलचल, पार्टी ने इस नेता को दिखाया बाहर का रास्ता

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 07:30 PM (IST)

    भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष एजाज रसूल को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया है। एजाज रसूल पर पार्टी के नियमों का उल्लंघन करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। भाजपा नेतृत्व ने अनुशासन को सर्वोपरि बताते हुए यह निर्णय लिया।

    प्रदेश अध्यक्ष ने की कार्रवाई। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहने के आरोप पर प्रदेश भाजपा ने पूर्वी सिंहभूम के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष मो. एजाज रसूल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

    भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्वी सिंहभूम ग्रामीण जिलाध्यक्ष मो. रसूल एजाज को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 45 में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ कार्य करने के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया।

    प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। पूर्वी सिंहभूम के जिलाध्यक्ष ने यहा अनुशंसा की थी। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री डॉ. प्रदीप वर्मा ने पत्र जारी किया।

    जिसमें लिखा गया कि अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में आपकी संलिप्तता पाई गई, जो गंभीर अनुशासनहीनता के श्रेणी में आता है।