Jharkhand Politics: बिहार चुनाव से पहले झारखंड बीजेपी में हलचल, पार्टी ने इस नेता को दिखाया बाहर का रास्ता

राज्य ब्यूरो, रांची। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहने के आरोप पर प्रदेश भाजपा ने पूर्वी सिंहभूम के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष मो. एजाज रसूल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्वी सिंहभूम ग्रामीण जिलाध्यक्ष मो. रसूल एजाज को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 45 में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ कार्य करने के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया।