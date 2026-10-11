जेएनयू यौन उत्पीड़न प्रकरण पर झारखंड के सभी कांग्रेस कार्यालयों पर 12 अक्टूबर को भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन
भाजपा महिला मोर्चा 12 अक्टूबर को जेएनयू प्रोफेसर सह कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न के ...और पढ़ें
HighLights
भाजपा महिला मोर्चा 12 अक्टूबर को करेगी राज्यव्यापी धरना।
जेएनयू सांसद पर यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर विरोध।
कांग्रेस से आरोपित सांसद के इस्तीफे की मांग जारी।
राज्य ब्यूरो, रांची। जेएनयू के प्रोफेसर सह कांग्रेस सांसद डाॅ. अंगोमचा बिमोल अकोइजाम पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन घोषणा की है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि 12 अक्टूबर को झारखंड के सभी जिलों में कांग्रेस कार्यालयों पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
उन्होंने कांग्रेस पर महिला सुरक्षा के सवाल पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कहा कि आरोपित सांसद के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा का आंदोलन अलग-अलग स्वरूपों में जारी रहेगा।
बाउरी ने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन के माध्यम से महिला सम्मान, सुरक्षा और राजनीतिक जवाबदेही का मुद्दा उठाएंगे। जब तक आरोपित सांसद का इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक इस मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक ओर महिला सम्मान और सुरक्षा की बात करती है, वहीं अपने सांसद से जुड़े इस मामले पर पार्टी नेतृत्व की चुप्पी कई सवाल खड़ी कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस सांसद पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, तो पार्टी नेतृत्व चुप क्यों है, इस मुद्दे पर वह खुलकर अपनी बात क्यों नहीं रख रहा है।