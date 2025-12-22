Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharkhand Politics: भाजपा जिलाध्यक्षों का नाम हुआ तय, लक्ष्मीकांत बाजपेयी और तरुण चुग केंद्र को सौंपेंगे सूची

    By Dibyanshu Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:57 PM (IST)

    प्रदेश भाजपा ने अपने 27 जिलों में नए अध्यक्षों की घोषणा से पहले नाम तय कर लिए हैं। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत बाजपेयी और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ...और पढ़ें

    Hero Image

    भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। प्रदेश भाजपा ने अपने संगठन के 27 जिलों में नए अध्यक्षों की घोषणा करने से पूर्व सभी के नाम तय कर लिए हैं।

    सोमवार को भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत बाजपेयी और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने प्रदेश कार्यालय में जिलों के चुनाव पर्यवेक्षकों के एक-एक कर मुलाकात की।

    इसमें जिलों में विचार विमर्श के दौरान सबसे ज्यादा समर्थन पाने वाले नेता का नाम पूछा गया। पर्यवेक्षकों से उनका निजी मंतव्य भी जाना गया। सभी जिलों से एक नाम तय कर केंद्र से आए दोनों नेता शाम को दिल्ली लौट गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया गया कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष को जिलाध्यक्षों के नाम की सूची सौंपने और उनसे सहमति के बाद दिसंबर समाप्त होने से पहले इसे जारी कर दिया जाएगा।

    तय किए गए नाम का ही होगा नामांकन

    जिलाध्यक्ष के तौर पर जिस नेता का नाम फाइनल किया जाएगा, उनका ही चुनाव के लिए नामांकन कराया जाएगा। जनवरी में जिलाध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बता दें कि भाजपा के संगठनात्मक चुनाव में पहले ही देरी हो चुकी है।

    केंद्रीय नेताओं के हस्तक्षेप के बाद इसमें तेजी आई है। जिलाध्यक्ष चुनाव पूर्ण होते ही भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी की जाएगी।