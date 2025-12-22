Jharkhand Politics: भाजपा जिलाध्यक्षों का नाम हुआ तय, लक्ष्मीकांत बाजपेयी और तरुण चुग केंद्र को सौंपेंगे सूची

राज्य ब्यूरो, रांची। प्रदेश भाजपा ने अपने संगठन के 27 जिलों में नए अध्यक्षों की घोषणा करने से पूर्व सभी के नाम तय कर लिए हैं। सोमवार को भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत बाजपेयी और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने प्रदेश कार्यालय में जिलों के चुनाव पर्यवेक्षकों के एक-एक कर मुलाकात की। इसमें जिलों में विचार विमर्श के दौरान सबसे ज्यादा समर्थन पाने वाले नेता का नाम पूछा गया। पर्यवेक्षकों से उनका निजी मंतव्य भी जाना गया। सभी जिलों से एक नाम तय कर केंद्र से आए दोनों नेता शाम को दिल्ली लौट गए।

बताया गया कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष को जिलाध्यक्षों के नाम की सूची सौंपने और उनसे सहमति के बाद दिसंबर समाप्त होने से पहले इसे जारी कर दिया जाएगा। तय किए गए नाम का ही होगा नामांकन जिलाध्यक्ष के तौर पर जिस नेता का नाम फाइनल किया जाएगा, उनका ही चुनाव के लिए नामांकन कराया जाएगा। जनवरी में जिलाध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बता दें कि भाजपा के संगठनात्मक चुनाव में पहले ही देरी हो चुकी है।