'बुनियादी मुद्दों से मुंह चुरा रही भाजपा', कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर बोला हमला
कांग्रेस ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि वह घुसपैठ के नाम पर असली मुद्दों से ध्यान हटा रही है। प्रवक्ता सोनाल शांति ने भाजपा अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची। घुसपैठ के नाम पर भाजपा बुनियादी मुद्दों से मुंह चुरा रही है। जिस धरती से घुसपैठ की बात भाजपा अध्यक्ष करते हैं उसी संथाल परगना की धरती पर भाजपा को विधानसभा चुनाव में पटकनी दी है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर अपनी पीठ खुद थपथपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की सीमाओं से हो रही घुसपैठ पर वह गृह मंत्री पर आरोप नहीं लगाते बल्कि गैर भाजपा शासित राज्यों को दोषी बताते हैं।
उन्होंने कहा कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमाएं दूसरे देशों से लगती हैं जहां से घुसपैठ होता है लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता।
कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि भारत के संविधान को बदलने की सोच रखने वाले आज बाबा साहब का सम्मान करने का ढोंग कर रहे हैं।
देश के युवा हाथों में डिग्रियां लेकर सड़कों पर भटक रहे हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 75 करोड़ रुपये खर्च करके सिर्फ 2000 लोगों को इंटर्नशिप कराया गया, इसमें झारखंड के कितने युवाओं को फायदा मिला उसकी संख्या इन्हें बतानी चाहिए, यह लोगों के साथ धोखा है।
उन्होंने कहा कि धार्मिक उन्माद के सहारे चलने वाली राजनीति पानी के बुलबुले की तरह है जो जल्द फटेगा हकीकत है कि भाजपा नेताओं की कथनी और करनी में फर्क है सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का आर्थिक विकास इन्हें देश का आर्थिक विकास दिखता है, मोदी भक्ती से परे इन्हें कुछ नहीं दिखता।
