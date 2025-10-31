Birsa Munda की 150वीं जयंती पर रांची से दिल्ली तक होंगे कार्यक्रम, पीएम नरेन्द्र मोदी से आदिवासी धार्मिक नेताओं को मिलाने की योजना

राज्य ब्यूरो,रांची। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को प्रदेश भाजपा बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। खूंटी जिले के उलिहातू में उनके जन्मस्थान पर किसी केंद्रीय मंत्री के जाने का कार्यक्रम भी बन रहा है।

रांची से लेकर दिल्ली तक बिरसा मुंडा की जयंती मनाने की योजना पार्टी बना रही है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के पास राज्य के आदिवासी समाज के सांस्कृतिक और धार्मिक नेताओं को प्रधानमंत्री से मिलाने की योजना बनाई जा रही है।

दिल्ली के सरायकाले खान चौक को पिछले साल भगवान बिरसा मुंडा चौक का नया नाम दिया गया है। यहां भी 15 नवंबर को केंद्रीय भाजपा के स्तर पर कार्यक्रम किया जाएगा। राज्य में 26 प्रतिशत आदिवासी समुदाय को भाजपा इस अवसर पर संदेश देने के लिए बड़े कार्यक्रम की योजना बना रही है।

सभी जिलों में लगेगी केंद्र सरकार के कामों की प्रदर्शनी बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रदेश भाजपा सभी जिलों में कार्यक्रम और प्रदर्शनी का आयोजन करेगी। इसमें केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी समुदाय के लिए किए गए कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा।

आदिवासी समुदाय के प्रमुख लोगों को सम्मानित करने के साथ पड़ोसी राज्य ओडिशा और छत्तीसगढ़ से भी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। बता दें कि दोनों पड़ोसी राज्यों में आदिवासी समुदाय के ही मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं।