Bihar Politics: बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय, घाटशिला में माकपा झामुमो को देगा समर्थन : बृंदा करात

राज्य ब्यूरो, रांची। माकपा की वरिष्ठ नेता सह पूर्व सांसद बृंदा करात ने बुधवार को रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता में दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। उन्होंने बारह राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को विस्तारित करने संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के फैसले का विरोध किया और कहा कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को नागरिकता निर्धारण का उपकरण नहीं बनाया जा सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह प्रक्रिया गरीबों व कमजोर वर्गों के बड़े हिस्से को मताधिकार से वंचित कर सकती है। ऐसा बिहार में किया गया है। इससे संबंधित मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। इसके बावजूद निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है।

उन्होंने सभी नागरिकों को मताधिकार की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए निर्वाचन आयोग से आग्रह किया कि वह एसआइआर प्रक्रिया के विस्तार को तुरंत रोकें और मतदाता नामांकन को समावेशी व निष्पक्ष बनाने की दिशा में काम करे।