Bihar Politics: बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय, घाटशिला में माकपा झामुमो को देगा समर्थन : बृंदा करात
माकपा नेता बृंदा करात ने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का विरोध करते हुए इसे गरीबों को मताधिकार से वंचित करने वाला बताया। माकपा घाटशिला उपचुनाव में झामुमो को समर्थन देगी। चाईबासा में संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री से जिम्मेदारी की मांग की गई।
राज्य ब्यूरो, रांची। माकपा की वरिष्ठ नेता सह पूर्व सांसद बृंदा करात ने बुधवार को रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता में दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है।
उन्होंने बारह राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को विस्तारित करने संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के फैसले का विरोध किया और कहा कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को नागरिकता निर्धारण का उपकरण नहीं बनाया जा सकता है।
यह प्रक्रिया गरीबों व कमजोर वर्गों के बड़े हिस्से को मताधिकार से वंचित कर सकती है। ऐसा बिहार में किया गया है। इससे संबंधित मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। इसके बावजूद निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है।
उन्होंने सभी नागरिकों को मताधिकार की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए निर्वाचन आयोग से आग्रह किया कि वह एसआइआर प्रक्रिया के विस्तार को तुरंत रोकें और मतदाता नामांकन को समावेशी व निष्पक्ष बनाने की दिशा में काम करे।
मौके पर पार्टी के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने घोषणा की कि उनकी पार्टी घाटशिला उप चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को समर्थन करेगी। प्रकाश विप्लव ने चाईबासा में संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के मामले को अक्षम्य अपराध बताया और कहा कि इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।